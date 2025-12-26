火箭全面回收時代來了！台灣零組件廠迎新商機

太空業者SpaceX火箭發射。（圖／下載自PixaBbay）

火箭技術發展大轉彎！市場調查機構TrendForce最新研究指出，星鏈（Starlink）部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍（US Space Force）定期發射國防衛星需求，不只星鏈母公司、太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願，也明顯提高。

廣告 廣告

低軌衛星大行其道，不只星鏈，OneWeb、Amazon Leo紛紛加快服務腳步，人類向太空發射各種衛星的需求直線上升，然而，TrendForce表示，目前一次性火箭的平均發射成本落在1.1億至1.8億美元，過於昂貴，反觀火箭部分回收則可將發射成本降低至6,700萬美元左右，帶動全球主要大廠積極發展可回收技術，目標在達成全面回收的情況下，將發射成本降低至200萬至500萬美元。

TrendForce指出，現階段SpaceX的Falcon 9可回收一級火箭，燃料主要由高度精煉的航空煤油、液態氧組成，然而一級火箭回收後，須耗費額外時間與成本進行大規模內部煤渣清潔工程，為了增加可回收火箭發射頻率，SpaceX於2025年10月，在星艦（Starship）第二級回收火箭試射中，改用液態甲烷代替航空煤油，大幅減少殘餘燃料清潔次數，進而降低整體發射成本。

相較美國由SpaceX主導大型商用火箭發射方向，中國航天局（CNSA）公布多項火箭發射計畫，由CASC發射長征系列火箭，以便將G60計畫涵蓋的低軌衛星、地球觀測衛星，送至現有衛星軌道內，同時，中國火箭大廠亦積極進行可回收火箭發射驗證，聚焦在優化垂直降落回收效率。

然而TrendForce也指出，可回收火箭技術仍有侷限，如部分回收火箭因須預留回收所需的燃料，可運載的通訊酬載較少，而且，全面回收火箭則須額外投入成本、建置專用回收台，這些挑戰都待克服。

不過，火箭大廠紛紛投入可回收火箭的開發，對台灣零組件業者卻是好事一樁。TrendForce認為，台灣廠商過去累積成熟的CNC與零組件加工技術，吸引GE Aerospace、Pratt&Whitney、Safran Group等大型Tier 2航太引擎廠與台灣零組件業者合作，向台灣業者採購民用航太等級的螺栓、螺帽等金屬扣件。

在這項基礎上，TrendForce認為，台灣業者需要加緊努力的是，在現有零組件基礎上提供太空級認證，並應對小批量、客製化、頻繁變更零組件設計等需求。



回到原文

更多鏡報報導

AI上錶、衛星通訊入腕 智慧手錶銷量回春7％ 蘋果、華為、小米領風騷

齊柏林衛星闖過重重關卡升空全記錄 這一飛台灣躋身太空競爭國家

齊柏林衛星發射成功！將點燃低軌衛星產業鏈 台廠太空族群準備起飛