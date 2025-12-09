火箭升空、美式足球擒抱！惡搞川普遊戲《Smack the Trump》上架Steam

Steam 最近上架了一款名為《Smack the Trump》的休閒點擊遊戲，由開發商 Keyjoker Games 製作。遊戲帶有強烈的政治諷刺與惡搞意味，讓許多玩家聯想起早期 Flash 網頁遊戲時代的單純發洩風格。遊戲中，玩家將面對一位以美國總統川普為原型的角色，用各種滑稽且誇張的方式對其進行互動，遊戲標榜這是釋放壓力的最佳方式。

川普惡搞小遊戲，彷彿回到 Flash 年代。（圖源：Smack The Trump）

《Smack the Trump》的玩法簡單直白，主要玩法就是使用滑鼠到處點擊，挖掘出隱藏在各處的互動式物件與機關。一旦成功觸發這些道具，台上的演講者川普，就會遭遇各種天馬行空的誇張狀況，像是被困在機關中、被卡通火箭發射升空，甚至是被一群美式足球員擒抱。遊戲強調的是鬧劇般的演出效果與非現實的物理反應，讓玩家在探索過程中充滿驚喜。

雖然遊戲主題涉及政治人物，但整體風格偏向輕鬆幽默，目前《Smack the Trump》預計在 12 月 18 日於 Steam 上開賣，雖然這類題材看起來有政治元素，但也確實吸引了一群想要尋求簡單樂趣、懷念舊時代惡搞小遊戲的玩家目光。