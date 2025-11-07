火箭升空還是鳥兒活命？ 南澳州火箭基地計畫，衝擊瀕危物種生存

南方鶓鷯鶯（Stipiturus malachurus）棲息在澳洲南部海岸地區，是非常小的鳥，跟火柴盒差不多大，約6公分長，7公克重。背部灰褐色的羽毛帶有黑色條紋，肚子是暖暖的黃褐色，雄鳥的上胸、喉部、眼睛周圍還有一抹獨特的天藍色。

南方鶓鷯鶯飛不遠，只能在灌木叢中靠著小幅度的跳躍移動。保育人士擔心，甫核定通過的興建火箭發射基地計畫將讓牠們的棲地更加破碎。

飛不高也跳不遠 火箭基地開發敲警鐘

南方鶓鷯鶯廣泛分布於澳洲海岸地區。依據澳洲環境法規標準，棲息於南澳州的三個亞種均已瀕危。其中，在艾爾半島（Eyre Peninsula）的亞種僅剩750隻，分布在11個分散的棲地，威爾斯灣（Whalers Way）是關鍵地點。因此，澳洲2024年批准「南方發射」（Southern Launch）在威爾斯灣建造永久火箭發射基地時，保育人士十分擔憂。

南方鶓鷯鶯生活在石楠地（heathlands），擅長在茂密低矮的灌木叢中穿梭，以枝葉間的昆蟲、蜘蛛為食。然而，牠們的飛行能力非常弱，只能靠著緩慢且短距的飛行，在灌木間移動。

「這些小傢伙根本沒辦法跨過馬路，更別說是跨過火箭發射基地。」艾爾半島環境保護聯盟主席佩德勒（Therese Pedler）告訴《衛報》。

棲地破碎危機

南方發射公司已獲准整地，將清除23.4公頃的自然棲地，面積相當於8個天母棒球場，周圍6公里範圍也會受火箭發射的噪音干擾。

「對牠們（南方鶓鷯鶯）來說，最危險的莫過於棲地破碎化，」佩德勒說，牠們無法一次就飛躍100公尺，只能跳過一叢又一叢的灌木來抵達目的地。

國際鳥盟澳洲分部（BirdLife Australia）執行長米勒（Kate Millar）擔憂，基地每年發射火箭可能多達36次。「這些小小鳥兒受到驚擾時通常只會躲起來，牠們飛不走，也躲不過火箭發射時的震波。」

《BBC》報導，南方發射公司曾表示，環境影響評估顯示，聽到火箭發射噪音後，鳥會很快恢復正常。

業者：火箭基地難尋

「允許這個案子，等於選擇牠們的滅絕」，國際鳥盟澳洲分部發起「搶救威爾斯灣」（Save Whalers Way），號召大家寫信籲請政府選擇保育而非破壞，並承諾這個案子不會繼續進行。

保育人士堅信，火箭基地不一定要建在威爾斯灣，然而南方發射公司執行長丹普（Lloyd Damp）向《衛報》說，為了避免火箭發射後，脫落的組件落在住宅區或關鍵設施，因此，基地必須設在臨海區域。

他強調，艾爾半島南邊擁有超過14萬公頃的原生植被，其中4.1萬公頃已認定為南方鶓鷯鶯棲地。公司未來會致力實踐「淨環境惠益」（net environmental benefit），透過保護當地物種、消滅外來動物等措施來管理環境。