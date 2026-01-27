火箭彈直接轟！菲律賓市長座車擋死神 警匪激戰斃三嫌

（記者許皓庭／綜合報導）菲律賓南部沙里夫阿瓜克市市長安帕端（Akmad Ampatuan）於 25 日遭遇驚悚伏擊。當天早晨 6 時 30 分許，其座車突遭歹徒近距離發射 B40 反坦克火箭彈攻擊。所幸依靠防彈裝甲保護，安帕端在爆炸巨響中毫髮無傷。當地警方隨即展開大規模追捕，數小時後於交火中擊斃 3 名涉案嫌犯，並搜獲火箭發射器及大批軍火。

圖／菲律賓南部沙里夫阿瓜克市市長安帕端（Akmad Ampatuan）於 25 日時，其座車突遭歹徒近距離發射 B40 反坦克火箭彈攻擊。（翻攝 GMA Integrated News X）

根據流出的監視器畫面顯示，這起精心策劃的攻擊發生在安帕端結束清真寺行程返家的途中。一輛灰色廂型車突然逼近市長車隊，一名嫌犯直接下車瞄準市長座車發射火箭彈。爆炸瞬間產生濃密煙霧，強大的衝擊力由防彈裝甲全數吸收，救了當時就在車上的安帕端一命。事發後，現場隨扈也立即展開還擊，成功阻止歹徒進一步行動，此案另造成 2 名隨扈與 1 名平民受傷。

安帕端在 26 日的記者會中表達對攻擊火力的強烈震驚，直言火箭推進榴彈（RPG）絕非一般人士能輕易取得或操作，顯示這是一起極具專業背景的暗殺行動。身為當地政治世家成員，這已是安帕端遭遇的第 4 次重大襲擊，過往在 2010、2014 及 2019 年皆曾面臨刺殺危機，其中 2019 年那次伏擊他曾不幸受傷。

菲國警方在擊斃嫌犯的槍戰現場，查扣了火箭發射器及多把殺傷力強大的長槍，初步研判歹徒火力配置遠超一般武裝團體。穆斯林民答那峨莫洛國自治區發言人薩蘭吉特強調，目前警方正深入調查此案的政治背景，以確認是否涉及家族鬥爭或更深層的政治動機。總統小馬可仕也同步指示警政署加強治安維護，務必釐清幕後主使者的身份與動機，嚴防該區域政治局勢惡化。

