火箭與衛星產業發展論壇 產官學齊聚

南科管理局與經濟部產業園區管理局、屏東縣政府舉辦火箭與衛星產業論壇。(南科管理局提供)

記者盧萍珊∕南市報導

國科會南部科學園區管理局與經濟部產業園區管理局、屏東縣政府，三日舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南台灣太空產業發展等議題，吸引產官學研多方出席，共同思考太空產業未來合作契機。

南科管理局投資組長上官天祥表示，近年來在國家太空中心推動下，從台南沙崙的火箭系統研發，到屏東火箭發射基地的建設，南台灣已逐漸形成從研發、測試到任務發射的完整空間技術環境。而南部科學園區不僅匯聚半導體、系統整合、精密製造與關鍵零組件供應鏈，屏東科學園區更將太空科技列為重點發展產業之一，在兼具鄰近南台灣產學研量能與東海岸太空基礎設施的優勢下，將成為支撐台灣太空產業發展的基礎動能。

經濟部產業園區管理局專委曾世杰指出，屏東科技產業園區是「大南方新矽谷」重要一環，可深化南台灣半導體Ｓ廊帶發展，經濟部仍持續提供台商回台投資方案補助資源，歡迎各界投資進駐屏東科技產業園區擴區。

論壇中，廖榮皇處長分享國家太空中心推動「通訊衛星製造產業化平台」的進展，強調透過太空環境測試、系統整合服務與產業輔導，可以協助國內企業加速產品驗證及商轉。陽明交大助理教授魏世昕以多年火箭發射任務經驗，解析屏東火箭發射場對台灣自研火箭能力提升的重要性。張量科技營運長張永承，分享台灣太空新創在國際合作及測試認證方面的關鍵心得。