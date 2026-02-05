【火箭貓登場！】《鬥陣特攻》正式捨棄「2」 新賽季一次加入 5 位英雄

(合成來源：暴雪娛樂)





隨著《鬥陣特攻》將於今年正式邁向 10 週年，暴雪娛樂在本週稍早的發表會上揭露了他們為本作安排的大改版計劃，首先最值得一提的是，當然就是他們將正式捨棄《鬥陣特攻 2》，全面重回最初的《鬥陣特攻》，同時針對「賽季」和「故事內容」的營運方式進行全面調整。

在近期推出的第 20 賽季告一段落後，《鬥陣特攻》將會正式進入全新劇情篇章「利爪霸業」，而 2026 年推出的六個賽季都將會不斷推進故事。而到了 2027 年，《鬥陣特攻》又會進入另一個新篇章，並再次從第一賽季重新開始。

廣告 廣告

根據官方的說法，他們一共會在「利爪霸業」篇章中為《鬥陣特攻》加入 10 位新英雄，而其中 5 位將會在第一賽季於 2 月 11 日上線時同時加入遊戲。在那之後，每個賽季都將會推出一位新英雄，徹底打破過去每兩個賽季才加一位新英雄的發行模式。

這 5 位將於 2 月 11 日加入《鬥陣特攻》的新英雄分別為：多米娜 (肉頓)、伊默 (攻擊)、瑞稀 (輔助)、安燃 (攻擊) 以及火箭貓 (輔助)。而在官方公開的背景故事設定中，前三位為「利爪組織」的新成員，而後面兩位則隸屬於「捍衛者」。在這當中引發最多討論的當然就是「火箭貓」。

早在 2017 年，前總監 Jeff Kaplan 就曾提到過這隻「裝著噴射背包的貓貓」，但當時因為聽起來太荒謬，在設計階段就遭到棄置，而現在終於在 10 週年之際正式登場。

除了一口氣加入 5 位新英雄之外，「利爪霸業」篇章第一賽季還針對許多技術層面的功能進行了更新，像是「競技場」模式的 UI 以及圖像翻新，並加入一個依照全球玩家數據統整的「技能構築推薦」功能。此外，上一賽機登場的新角色「宿願」也將會正式加入競技場模式。

當然，玩家也能期待在新篇章的第一賽季中看到許多全新的客製化造型內容。在一個全新登場的社群活動中，玩家可以自行選擇要加入「利爪」或是「捍衛者」陣營，並每週依照各陣營的表現獲得特定的客製化內容獎勵，而遊戲商城也將會加入全新的神話造型以及武器。不僅如此，暴雪也宣布將會與三麗鷗展開合作，為多位英雄推出相應的三麗鷗角色主題造型。

更多上報報導