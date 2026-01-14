火箭軍恐已「全軍覆沒」! 認罪睡過「所有女下屬」他補這句更點燃眾怒.....

中國政府於 2015 年高調成立火箭軍部隊，但 4 任司令員卻在近年針對解放軍高層的清洗行動中先後落馬，連外圍的專家、供應商也遭受牽連。有網友諷刺地認為，火箭軍可能已經在一系列的清洗行動中「全軍覆沒」。 圖：翻攝自 @duwen2023 X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國政府針對解放軍高層發起多輪清洗行動，大批官員先後落馬遭到逮捕，甚至連國防部長、中央軍委副主席等重要官員也無法倖免。近期有消息稱，成立至今僅 11 年的火箭軍在當局的清洗下已經幾乎「全軍覆沒」，甚至連外圍的專家與供應商也遭受波及。另一方面，一位曾擔任解放軍空軍後勤部長的官員也在接受審判時說出令人震驚的言論，後續對該言論的補充更直接點燃了民眾的怒火。

X 推主「杜文 WenDu」指出，解放軍的火箭軍部隊於 2015 年正式成立，至今已有 4 位高級軍官擔任過該部隊的司令員，分別是魏鳳和、周亞寧、李玉超以及王厚斌。然而，近期中南海當局針對解放軍的清洗行動卻讓 4 位司令員先後落馬，甚至連火箭軍所屬的 74 名評標專家以及 116 間合作的供應廠商也遭受處罰。

「杜文 WenDu」認為，在遭到中央政府的清洗前，火箭軍就已經存在裝備太水、難以使用、毫無可靠性以及無法形成戰鬥力等問題，幾乎面臨癱瘓。後續一系列的清洗行動則令火箭軍幾乎「全軍覆沒」且無法復甦。「杜文 WenDu」也感嘆道，中國火箭軍的遭遇在人類的政治史以及軍事史上都極為罕見，「習主席好樣的，比當年侵略中國的日本人厲害多了」。

另外，X 推主「Daniel Fang」也發布推文稱，在 2009 至 2016 年期間擔任中國解放軍空軍後勤部長的朱洪達近日遭受法院判決無期徒刑定讞，成為新一位落馬的解放軍高層官員。令人感到震驚的是，朱洪達在接受審判時表示，他幾乎睡過所有解放軍空軍後勤部門的女性職員，相關言論引發輿論譁然。

在引發輿論的廣泛反彈後，朱洪達於二審期間澄清，強調自己只有睡過「像點樣的」女性職員。然而，相關言論卻進一步點燃了民眾的怒火，部分主張沒有被朱洪達「睡過」的女性職員也宛如被當面呼了一巴掌。部分網友也諷刺地表示，朱洪達這兩句話同時得罪了空軍後勤部的所有女性職員，「確實是挺厲害的」。

