火箭「濕彩排」燃料外洩！阿提米絲2號載人登月任務延期 最快3/6重啟

美國太空總署（NASA）表示，執行繞月計畫的「阿提米絲2號」（Artemis II）原定8日自佛州甘迺迪太空中心升空，但在發射前的「濕彩排」過程中發現氫燃料洩漏，基於安全考量決定臨時中止相關作業，發射任務最快要到3月6日才能繼續。

「濕彩排」氫燃料洩漏 倒數最後5分鐘緊急喊卡

濕彩排是正式發射前最後一次完整模擬演練，火箭會裝填作為燃料的液態推進劑並進行倒數計時。NASA指出，團隊在注入推進劑的過程中發現液態氫外洩，因此在倒數剩下約5分鐘時停止流程，以確保安全。

廣告 廣告

NASA副署長克沙特里亞表示，目前目標是最早在3月發射阿提米絲2號，並感謝團隊成員為濕彩排及各項關鍵步驟所投入的努力。阿提米絲發射任務總監湯森也說，從濕彩排到正式發射之間，團隊已進行最後準備與其他相關事項，包括太空人配備的最終配置，整體狀態已相當接近發射條件。

美國為了重返月球，提出阿提米絲繞月飛行計畫，NASA表示，目前4位太空人已解除隔離，留在休士頓待命，等到下次發射前兩週再重新進入隔離狀態。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導