火線問答！中配溺殺兩幼女後「處理股票」 國民法官：一心想死能這麼冷靜？
中配簡女因為家庭不睦竟溺殺兩名10歲、8歲幼女，全案由台北地院國民法庭審理，國民法官和職業法官今聚焦簡女案發後的行為。有國民法官問簡女將股票變現一事，簡女驚吐在小孩溺水後，她曾致電請證券公司人員教她賣中國股票，她首度親自賣股。國民法官詫異說，「小孩在你的面前離世，你的情緒應該很激動，怎麼還有辦法操作股票？」簡女悔恨吐露，只是當作生前遺言。
針對這起冷血殺女案，國民法官和職業法官都前仆後繼提問，包括簡女返回台灣是否想長住？在案發後仍能冷靜轉帳還錢給父親？甚至對於簡女獨力支撐家中經濟「女主外、男主內」的家中經濟狀況感到好奇，也深入詢問她在案發過程的行為。
國民法官揪盲點：犯案完竟能處理股票？
備位二號國民法官問簡女，返台定居後夫妻是否都沒工作？為什麼之前已經把股票變現，案發後又轉帳趕著要還爸爸錢？
簡女說，她不知道自己會輕生未遂，案發後第一個想到要趕快跟女兒團聚，第二個想到就是要把欠爸爸的錢還清，她提到自己不喜歡借錢或欠錢，所以才會趕快處理還款。「我沒問老公，是因為我對不起他，所以我沒臉開口跟他說這句話（幫忙還錢），如果活著的話，我一定要還錢。」
簡女說，股票帳戶原本都是先生操作，她輕生未遂以後，打微信電話請台灣證券公司人員教她怎麼賣掉中國的股票。
備位二號國民法官訝異地說，「你在那個當下心情非常複雜，應該很慌亂，小孩在你面前離開，你的情緒應該很激動，怎麼還有辦法操作股票？」簡女淡淡地說，她只是在做生前遺言，當下想到就去還款，她看著國民法官說，「如果是我向你借錢，我在死之前一定也會還。」
二號國民法官則問她是否想在台灣長住？簡女表示打算定居，原本想賣中國的房子卻因為疫情之後經濟不好，一直賣不掉，眼睛受傷以後，還拖累中國的父母幫忙繳房貸。二號國民法官說，如果回到案發前，還會再做這件事情，還會帶小孩走到碧潭嗎？簡女說，「不會，我不會帶著寶貝去…我可以帶她們去任何的餐館、遊樂場玩，就是不要去那邊，這是我這輩子最後悔的事情。」
簡女說，每個月都會寫信給女兒，也會寫給老公和小姑，「給女兒的內容，都是在書寫我夢到她們，說媽媽會『謝謝他們』，跟女兒說『對不起』，媽媽很想你，我每天都是靠女兒給我的夢撐到現在…」
簡女洩愛夫：他是大寶貝
五號國民法官厲聲質疑，「案發當天你帶小孩輕生，兩個小孩當著你的面離世，當下看到小孩這樣，你馬上想去尋死嗎？你不是說一心想要尋死嗎？」簡女沉重地說，我到現在還在想自己為什麼還沒死？國民法官不死心再問，「為什麼當下沒死成，後來沒有馬上投河，為什麼第二天又想尋短，你當時在想什麼？」簡女平靜地說，「當時…只想找我女兒…」
五號國民法官話鋒一轉，詢問簡女的家庭經濟狀況，為什麼是她支撐家計，但家裡大小事的決定都在老公身上？「你很依賴他嗎？」簡女堅定地說，「對，他是我的老公，是陪我一生的終身伴侶，這就是我對他愛的表現。」
五號國民法官接著問「在中國是這樣嗎？你身邊的朋友也是？」簡女說，她身邊的朋友大部分也都是男性去工作，「但我們家，他沒辦法去工作…我工作的事情都是自己決定的，我只知道他在做股票…」五號國民法官疑惑地說，「你是獨立女性，為什麼這麼依賴先生？」
簡女大聲表示，「我不是依賴他，他是我的伴侶，也是孩子的爸爸，任何事情我都希望他支持我，我們可以溝通，我會尊重他，老公也會尊重我，我的眼睛受傷以後，覺得天要塌下來了，家裡沒有可以支撐經濟來源，但我心裡想過要讓老公出去工作，但心疼他…..」五號國民法官不解地說，「他是男人….為什麼要心疼他？」簡女感性地說，「他是我老公，最大的寶貝。」
而三號國民法官則質疑，簡女案發當天下午和先生在LINE上的一連串發洩性對話（編按：要求先生負責、公婆要跪著道歉、欺侮大陸人，不是人來的，憑什麼做牛做馬還要被你們挑三揀四），國民法官問，為什麼先生問了很多（女兒的行蹤），她都沒有針對問題回答。
簡女表示，「我生氣的時候具體說那些話，但那些是氣話，我平常不會這樣講話，何況是家人，我是瘋了吧，才會說出這些傷人的話。」
神秘老爺爺送暖，阻止她輕生
備位四號國民法官好奇，簡女說案發和隔天都想輕生，她可以選擇很多方法，但最後她選擇了自首的原因。簡女感動的說，案發當天有一個好心的老爺爺出現在碧潭，老爺爺的出現讓她改變了想法，「老爺爺問我的狀況，一直跟我說話，我反問他為什麼會關心一個陌生人？老爺爺說，我跟他的女兒年齡相仿，他還拿包包裡面的水、餅乾給我吃，我收了，他也有給我衣服…我聽他講話，想說自己投河兩次都沒事，我想，或許是女兒希望我把一切告訴所有人，再來找她們。我對死亡沒有恐懼，但我活著的責任就是告訴大家。」
簡女還說，「我很怕漏掉細節沒說到，我能記得的，全部都會告訴大家，這是我活著唯一的意義，我到警察局自首的時候，警察對我說，我活著是有意義的，我進去之前，要帶著我女兒的期盼做這件事情。」
隨後陪席法官林奕宏也問到簡女左眼失明，會對生活產生什麼影響？女兒想回中國嗎？簡女說，她的眼睛辨識能力變得很弱，看到樓梯都很怕，會莫名地想要扶牆撐著，至於女兒，她認為自己和老公都很愛小孩，但環境改變以後，小孩子確實不適應，但女兒從來沒告訴她，她也是看到小姑的筆錄以後才發現小孩子其實不開心….「我有時候被公婆責備，會回房間哭，小孩看到後，我告訴她們，因為『眼睛進睫毛』才會流淚…我們跟小孩真的都很努力適應環境。」
不過，林奕宏提示簡女寫給老公的簡訊，簡女瘋狂抨擊「基本上我覺得你們老了，我搬回來住多少有個照應….家有一老如有一寶，回來住之前，我想著我能做多少事都會去做…一個從不做飯的我…煮菜還會問是否太油太鹹，我認同你是我孩子的阿公阿嬤我就忍下了，反正我盡心盡力去做就好了。洗衣機壞了找麻煩、我動了洗衣機哪裡嗎…」林奕宏問簡女「宣洩的對象到底是誰」簡女語帶迴避說，「我不知道我當下傳給誰，為什麼這麼說。」
不知孩子入水害怕？簡女：我懵了
受命法官洪甯雅也關心簡女的眼睛造成的不便，簡女說，「在台灣的話如果要煮飯，要做6個人的菜，做菜的時候，沒辦法端湯，炒完菜裝菜，有湯汁的話就得請我老公幫忙，用調羹去舀湯，在台灣煮飯的話，我花很多時間適應這件事情，但還是對不準，我的眼睛有距離感，只能一直訓練增進效率，在北女所為了轉移想念女兒的念頭，就去做掛曆，我很珍惜機會，很認真在做。」
洪甯雅問她，從鑑定裡面發現簡女是否對錢比較沒有安全感？會每天檢查帳戶數額嗎？簡女表示她的錢都在老公的股票帳戶裡，去確認工作卡的進帳只是要查銷售的客戶有沒有成交，她到現在都不清楚卡裡剩多少錢，而且為了方面客戶轉帳，她去辦了不少銀行卡。
洪甯雅問，「有這麼多銀行卡，不能用裡面的資金去訂機票嗎？」簡女說，以前的機票都是老公訂的，而且她的銀行卡在台灣、香港都沒辦法取錢，案發當天她帶走一家四口的護照和證件，也是想回東莞的家，但實際上沒辦法這麼做。
洪甯雅再問，「根據案發當天的監視器畫面，你跟兩個女兒一起手牽手走向碧潭，但只有你走回折返，獨自離開岸邊，旁邊沒小孩，你當時心裡在想什麼？你說過隔天想要死，但走進缺口以後下潭，顯然沒多久就游了回來，你是因為害怕還是求生本能而游泳？當下你有想到你的孩子進到水裡有多害怕嗎？」簡女連說三次自己懵了，「我不知道我在做什麼，我也不知道為什麼這樣…」
審判長：女兒是你個人的嗎？
審判長廖棣儀則問到，小孩入水前有跟她們說「要去天堂嗎？」簡女表示，她的印象中有說過，廖棣儀追問「你如果真的有講，為什麼又跟檢察官說，『她們肯定不願意跟我一起走』？」簡女重嘆，「我沒有跟他說我們要去死…我應該沒講到『死』這個字。」
廖棣儀又問，「你覺得女兒是你個人的嗎？你的先生也會照顧小孩，為什麼你覺得只有你才能好好照顧她們，難道死掉對孩子而言是最好的狀態嗎？」簡女說，「不覺得孩子是我個人的，雖然是我生的，但發生這件事情我很後悔，我之前沒想過會輕生。」
廖棣儀問她，「案發後你和先生、小姑和婆婆都有傳簡訊，為什麼沒提到小孩已經走了的事情？」簡女說她不曉得為什麼沒提到，但她傍晚有傳簡訊告訴先生「所有的後果你都有責任，以後不見再也不見！」她解釋，這句話的就是指她要去投河的意思，但我是責怪自己。
不過，廖棣儀說，聽起來你好像也在責怪先生？行為會反應出一個人的想法，這就是客觀存在的事實，但你也可以保持緘默不用回答。簡女想了一下，迂迴表示老公當時是在談眼睛受傷的事情，他認為眼睛受傷是害了兩個孩子。
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
