火線重案組男星小伊塞亞維特洛克過世 享壽71歲

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國演員小伊塞亞維特洛克今天過世，享壽71歲。他曾在HBO犯罪影集「火線重案組」中飾演腐敗政客，且多次與名導演史派克李合作拍電影。

法新社報導，經理人李勃曼（Brian Liebman）在社群媒體發文，證實小伊塞亞維特洛克（Isiah Whitlock Jr.）過世消息，稱讚這位「摯友兼客戶」戲演得好，人品更佳。

小伊塞亞維特洛克在劇情緊湊的影集「火線重案組」（The Wire）的演出，深受觀眾喜愛。他數十載的演藝生涯累積超過125項演出作品，且多次與史派克李（Spike Lee）合作拍片，包括「25小時」（25th Hour）、「雷德胡克的夏天」（Red Hook Summer）、「黑色黨徒」（BlacKkKlansman）以及「誓血五人組」（Da 5 Bloods）等。

史派克李今天在社群媒體上傳一張他與小伊塞亞維特洛克握手的照片，稱對方為「我摯愛的兄弟」。

小伊塞亞維特洛克演藝足跡遍布影視圈，知名電視角色還包括在諷刺影集「副人之仁」（Veep）飾演美國國防部長；早期大銀幕作品則包括馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）黑幫片「四海好傢伙」（Goodfellas）。

他深沉的嗓音也替不少動畫片和電視節目配過音，包括「巴斯光年」（Lightyear）以及「CARS 3：閃電再起」（Cars 3）。

小伊塞亞維特洛克出生於印第安納州1個一家十口的勞工家庭，父親是鋼鐵廠工人。他在家中孩子中排行居中，後來畢業於明尼蘇達州西南州立大學，並在舊金山的美國戲劇學院（American Conservatory Theater）鑽研戲劇，一步步奠定其在好萊塢一席之地。（編譯：蔡佳敏）1141231