《火線重案組》男星詹姆士蘭森驚傳家中輕生身亡 享年46歲《闇黑電話2》成絕響

曾在全球熱賣恐怖片《牠：第二章》（It Chapter Two）中飾演「魯蛇俱樂部」成員艾迪（Eddie）的美國實力派演員詹姆士蘭森（James Ransone），驚傳於19日在洛杉磯家中輕生離世，享年46歲。

根據多家外媒報導，詹姆士蘭森是上吊自殺的方式結束生命，其妻子潔米麥克菲（Jamie McPhee）隨後證實了這項令人心碎的消息。目前法醫已辦妥相關手續，遺體將發還給家屬處理後事，身後留下了結縭多年的妻子與兩名稚子。

妻低調募款疑揭死因真相！曾與名導史派克李多次合作

令人鼻酸的是，在死訊正式曝光前，詹姆士蘭森的妻子便已低調在社群平台分享為「國家精神疾病聯盟」（NAMI）募款的連結，此舉被外界解讀為間接證實詹姆士蘭森生前長期飽受心理健康問題困擾。

詹姆士蘭森生前深受名導史派克李（Spike Lee）器重，兩人曾合作美版《原罪犯》（Old Boy）與《臥底》（Inside Man）等多部經典電影，史派克李昨日也在IG發文哀悼老戰友，文字間充滿不捨與悲痛。

出道20年寫下多部經典！《火線重案組》叛逆形象深植人心

1979年出生於巴爾的摩的詹姆士蘭森，早年就讀視覺藝術學院，演藝生涯早期曾參與過拉瑞克拉克執導的《半熟少年》、約翰華特斯的《瘋狂追殺令》。他最令劇迷津津樂道的莫過於在2003年HBO神劇《火線重案組》（The Wire）第二季中，飾演碼頭工人之子Ziggy Sobotka，將角色的混亂與掙扎詮釋得淋漓盡致。

近年他轉戰大銀幕，除了在《牠：第二章》飾演成人版艾迪，他在《凶兆2：雙瘋》中飾演的副警長一角也深受影迷喜愛。他於2021年的《闇黑電話》中飾演「麥克斯」，並於續集《闇黑電話2》中回歸，沒想到如今卻成為遺作。面對這起憾事，各界紛紛對這位實力派演員的離世表達哀悼，感嘆好萊塢又痛失一位傑出的表演者。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



