火腿點頭同意！古林睿煬、孫易磊有望強化台灣經典賽戰力

日本火腿球團同意古林睿煬和孫易磊加入2025年經典賽中華隊，為台灣棒球隊增添重要戰力！球評許維智分析，古林睿煬可望擔任先發，孫易磊則適合中繼或救援，有助對抗韓國等勁敵。目前43人名單尚未公布，但包括張育成、鄭宗哲、林昱珉等球員都有高度參賽意願，總教練曾豪駒也看好林維恩和徐若熙的表現。最終30人名單要等到明年1月集訓時才會確定，球迷拭目以待！

日本球團點頭放行，古林有望回台披上國家隊戰袍、參加經典賽。（圖／翻攝古林IG）

日本火腿球團已正式表態，同意旗下兩名台灣強投古林睿煬和孫易磊參加明年的世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事。這項消息為中華隊投手陣容注入強心針，讓台灣棒球迷備感期待。球評許維智分析了這兩位投手在球隊中的可能角色。他認為孫易磊應該會被安排在中繼或救援位置，而古林睿煬則可能會被安排在先發陣容。許維智特別提到古林睿煬在2025年的表現，雖然中間休息一段時間，但在季後賽對軟銀的那場比賽中展現了非常高的水準。至於孫易磊，他在今年的經典賽資格賽中代表國家隊表現相當出色。

孫易磊有望參戰經典賽，但最終名單仍未公布。（圖／翻攝孫易磊IG）

許維智強調，古林睿煬和孫易磊加入國家隊非常重要，但關鍵在於他們能否快速調整狀態和節奏。從古林睿煬今年10月份季後賽的表現來看，包括球速、尾勁和整體內容，許維智認為中華隊要贏韓國應該沒有問題。

陳傑憲、林立是否可以比經典賽，外界都很關注。（圖／AI製圖）

目前中華隊集訓43人名單尚未正式公布，引起球迷廣泛關注。陳傑憲和林立因身上有傷需要復原，是否能參賽還需等待最後集訓時考量。陳傑憲點名張育成、鄭宗哲和林昱珉三人，認為他們三位值得期待，這三人過去受訪時也表達有高度參賽意願。總教練曾豪駒則表示，投手林維恩和徐若熙擁有非常好的球質，將會是重要戰力。不過，最終的30人名單要等到明年1月集訓時才會確定。

