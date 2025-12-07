「火與燼」太敏感！宏福苑大火後…香港撤檔《阿凡達3》 延至2026年上映

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

由金獎導演詹姆斯．柯麥隆執導的科幻史詩《阿凡達》系列第三部曲《阿凡達：火與燼》，原定12月17日在香港上映。然而，因日前大埔宏福苑發生重大火災，造成社會氛圍沉痛，片商昨（6）日宣布，香港檔期將延後至2026年，並取消中英文副標題「火與燼」，僅以《阿凡達3》稱呼。

香港發生嚴重大火，官方宣布《阿凡達3》將延期至2026年推出。（圖／二十世紀影業IG）

電影公司在官網公告中表示：「鑒於大埔近日發生的不幸事件，並出於對香港社區的尊重，原定於12月17日上映的《阿凡達3》將延期至2026年推出。」同時向受影響的市民致以慰問，並強調新的上映日期將在適當時機公布，感謝影迷的理解與一直以來的支持。

香港發生嚴重大火，官方宣布《阿凡達3》將延期至2026年推出。（圖／二十世紀影業臉書）

原本《阿凡達：火與燼》計劃於12月8日在三亞舉行「第7屆海南島國際電影節」首映會，導演詹姆斯．柯麥隆也預計現身。不過，紅毯活動已宣布取消，部分觀眾收到退票通知，理由為「不可抗力因素」。

《阿凡達：火與燼》並非唯一檔期調整的電影，原定於耶誕節檔期上映的香港本地電影《我們不是什麼》，因為內容涉及巴士爆炸案，提及乘客遭燒死情節，因此也已宣布延後播映。

至於台灣方面，《阿凡達：火與燼》仍將依原定時間於12月17日上映，全台預售票持續熱賣，其他市場如美國、日本與中國也維持原定檔期。

