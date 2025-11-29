火舌吞噬宏昌閣！住戶驚見「火種掉落窗戶爆」 走廊滿是濃煙恐無命

香港居民回想當時大火來臨的驚險瞬間，相當危急。（圖／TVB）

香港宏昌閣大火事件中，住戶經歷了從零星火苗到火勢蔓延的驚險時刻，生死僅在一線之隔。住戶周先生描述火種掉落後，火勢迅速竄入室內，走廊被濃煙籠罩，情況危急。幸運的是，在這場災難中，鄰居李先生和消防員及時伸出援手，成為救命關鍵。此外，一位管理員更是在警鈴未響的情況下，一層層挨家挨戶拍門提醒居民逃生，展現了人性光輝。

香港居民回想當時大火來臨的驚險瞬間，相當危急。（圖／TVB）

周先生回憶當時正在客廳玩手機，突然聽到屋外有類似颱風的聲響。他走到窗戶查看，發現有火種掉落，接著玻璃爆裂，火勢一下子就竄進屋內。當他試圖逃生時，發現走廊已被濃煙籠罩，情況十分危急。在這危急時刻，鄰居李先生挺身而出，先讓周先生夫婦進屋避難，之後不斷拍窗揮手求救。周先生對李先生的無私幫助感到非常感動，認為他是真心善良的人。

廣告 廣告

消防員也在關鍵時刻升起雲梯進行救援。周先生表示，消防員不斷給他們打氣，告訴他們不用害怕。他非常感謝消防員的及時救援，因為當時情況緊急，他真的很怕逃不出去，甚至考慮從四樓往下跳，但那樣可能會導致嚴重傷害。幸好消防員及時趕到，將他們一行人救出。

香港居民回想當時大火來臨的驚險瞬間，相當危急。（圖／TVB）

有香港居民感謝大樓管理員，因為管理員在大火發生時，沒有急著逃跑，反而逐層挨家挨戶敲門提醒逃生。（圖／TVBS）

一位在宏昌閣住了30年的居民在網路上分享了他的經歷。事發當時，他趕到現場尋找父母，幸好很快接到鄰居報平安的消息，得知父母獲救全靠一位管理員。由於警鈴完全沒有響起，這位管理員逐層爬樓，一家一家拍門提醒居民逃生。這位居民強調，如果沒有管理員的及時提醒，或者再晚幾分鐘，後果不堪設想。

面對這場突如其來的災難，許多人展現出互相扶持、挺身而出的精神。倖存的居民在回想逃生過程時，不忘感謝這些無名英雄，他們的善舉在危難中點亮了希望之光。許多網友也在網路上留言加油打氣，為受災居民送上溫暖與支持。

更多 TVBS 報導

香港大火／「已成廢墟！」宏福苑深夜又竄火煙 惡火已釀83死

火花燃燒碎片不斷掉落！ CNN徹夜直擊惡火延燒7塔樓

宏福苑大火！上千警消投入救援 37歲消防員殉職

宏福苑上千災民無家可歸 聚集封鎖線外緊盯救援

