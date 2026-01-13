火舞演出失控！金門島嶼生活節表演者火燒臉 二級燙傷急送治療

當地表演者進行特技時發生意外，遭成臉部二級燙傷。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 金門「島嶼生活節」近日晚間在地表演團隊進行火舞演出時，於結尾特定橋段疑因瞬間風勢變化等環境因素影響，造成一名表演者臉部不慎燒燙傷，初步診斷為二級燙傷，後續由醫療專機送往台北榮民總醫院治療。

據了解，該名表演者為當地表演團隊成員，於當日演出中施展噴火特技，疑似受風勢影響，途中火勢回衝造成臉部燙傷。院方初步診斷為臉部二級燙傷，後續考量治療需求，院方隨即啟動醫療後送程序，並於當日晚間11時30分許，安排醫療專機將傷者後送至台北榮民總醫院進一步治療。

金門縣政府表示，意外發生後即與承辦單位及表演團隊保持密切聯繫，持續掌握傷者狀況，並已主動聯絡家屬表達關切，將全力協助處理後續相關事宜。

表演團隊團長也於12日晚間向縣府回報事故經過，並表示傷者目前意識清楚、狀況穩定，團隊將全力配合後續說明與安全檢視流程，並以團員安全與健康為最優先考量。該活動已依規定為所有參演人員投保相關保險，後續將依保險及相關程序妥善處理。

縣府強調，對此次表演意外深表關切，未來將要求相關單位針對演出流程規劃、器材使用及現場環境條件等安全管理細節進行檢討，以確保表演人員及觀眾的安全，避免類似事件再度發生。

