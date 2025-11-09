火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」

屏東慈鳳宮廟會活動火舞表演過程中，一名舞者的頭髮意外被火把點燃。（圖／翻攝Threads_sanrqnrq2399）

屏東慈鳳宮近日舉辦「揹媽祖上大武」活動，卻在回駕當晚的陣頭表演中發生小插曲。這座擁有近300年歷史的廟宇從4日起連續5天舉辦活動，8日週六晚間回駕時特別安排陣頭助興。然而，火舞表演過程中，一名舞者的頭髮意外被火把點燃，引起現場觀眾一陣驚呼。幸好工作人員迅速反應，立即撲滅火勢，舞者也未受傷，讓這場驚險意外僅成虛驚一場。

屏東慈鳳宮廟會活動火舞表演過程中，一名舞者的頭髮意外被火把點燃。（圖／翻攝Threads_sanrqnrq2399）

在精彩的火舞表演中，舞者隨著音樂旋轉火球、拋接火棍，台下觀眾紛紛高舉手機記錄這難得一見的表演。當表演進行到尾聲時，舞者舉著火舞棍上台，活動主持人熱情地邀請觀眾將目光移至台上，欣賞火舞官將的精彩表演。引燃瞬間，烈焰沖天，場面相當震撼。然而就在舞者從低頭姿勢抬起頭的那一刻，頭髮不慎被大火點燃，整個頭部頓時著火發光，引起台下觀眾一陣驚呼聲。

令人意外的是，舞者面對這突發狀況表現得相當淡定，而一旁的工作人員則迅速用手拍打舞者頭頂的火勢，很快就將火撲滅。危機解除後，觀眾們紛紛以掌聲鼓勵表演者的專業表現。這次活動是屏東阿猴媽祖首次登上屏東的聖山大武山，8日週六下山回駕時在廟前舉辦了精彩的陣頭活動。

舞者面對這突發狀況表現得相當淡定，一旁的工作人員則迅速用手拍打舞者頭頂的火勢。（圖／翻攝Threads_sanrqnrq2399）

屏東慈鳳宮總幹事莊永表示，媽祖上北大武是為全國祈福，昨天已順利回廟安座。他也提到已了解火舞意外的情況，當事者沒有任何問題，也沒有受傷，火勢在當下就已被撲滅。

這次的火舞表演雖然驚險，但也顯示出舞者們平日經過扎實訓練的成果。表演團體在進行表演時也做好萬全的安全措施，最終讓這場意外僅成虛驚一場，沒有造成任何人員傷亡。

