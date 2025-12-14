火舞藝術走進傳統宮廟 東方戲劇之神在桃園





「2025閩南傳統藝術巡演—即將成真火舞團《火爾摩莎》」，13日晚間於中壢天德宮前盛大登場，杰桃園市副市長蘇俊賓蒞臨表示，市府透過巡迴展演，結合宮廟場域與當代表演藝術，尤其本次邀請到即將成真火舞團的展演揚名海外，也讓桃園民眾可以就近欣賞到世界級的表演藝術。

蘇俊賓以東西方戲曲文化對比為引，指出西方戲曲之神為戴奧尼修斯（Dionysus），而東方戲曲之神則為田都元帥。13日的演出選在象徵東方戲曲精神的田都元帥-天德宮中廟埕展演，讓閩南傳統藝術巡演更加有意義，也藉此讓更多民眾認識源自臺灣的傳統藝術文化。



桃園市副市長蘇俊賓致詞。

蘇俊賓指出，即將成真火舞團在桃園成長、茁壯，現在更成功站上國際舞台。舞團由郭彥甫與蔡宏毅兩位團長帶領下一路努力至今，憑藉對藝術的熱情與堅持，讓全世界看見臺灣的精湛表演。其中，蔡宏毅團長去（113）年也憑藉火舞藝術成就，成功獲選為全國十大傑出青年，蘇俊賓也期勉現場年輕朋友從火舞團的歷程中，看見努力與堅持所帶來的無限可能。

文化局表示，桃園市自108年起持續辦理閩南傳統藝術巡演，今（114）年共規劃16場次，配合各區宮廟節慶活動，並結合市內宮廟與學校等多元場域，呈現臺語金曲、精緻歌仔戲、布袋戲、傀儡戲、民俗技藝及特技等精彩內容，一方面推廣臺語文化，一方面傳承與發揚傳統藝術，讓更多民眾透過表演欣賞桃園宮廟文化之美。



「2025閩南傳統藝術巡演—即將成真火舞團《火爾摩莎》」表演。





「2025閩南傳統藝術巡演—即將成真火舞團《火爾摩莎》」表演。





火舞表演吸引眾多市民朋友前往欣賞。

