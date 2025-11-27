火花燃燒碎片不斷掉落！ CNN徹夜直擊惡火延燒7塔樓

CNN團隊徹夜守候香港宏福苑火場，黎明前火勢仍未控制。（圖／達志影像美聯社）

香港發生近17年來最大火警，CNN採訪團隊從昨天晚間，就在起火現場守候，報導最新災情，並且記錄下大火蔓延七座塔樓的過程。CNN報導指出，香港在公共安全方面，向來有良好記錄，這場災難 實屬罕見。

香港近日發生17年來最大火警，奪走多條人命並造成重大災情。CNN採訪團隊自火災發生當晚即在現場持續報導，記錄了大火如何從一棟建築蔓延至七座塔樓的驚人過程。這場災難在向來公共安全記錄良好的香港實屬罕見，現場目擊者描述了火勢迅速蔓延的恐怖景象，以及消防人員奮力搶救的畫面。特別令人憂心的是，據香港政府數據顯示，受災塔樓約三分之一的住戶年齡在65歲以上，增加了救援難度。

CNN資深國際特派記者Ivan Watson在現場報導中描述，他看到兩支水柱正朝幾棟樓房噴射，但效果似乎十分有限，整棟建築從上到下都在熊熊燃燒。Watson進一步表示，沒有任何跡象顯示火勢得到控制，相反地，他們看到更多火花和燃燒碎片從樓上掉落。CNN團隊目擊數十輛消防車奔赴現場，直到天亮前，火勢已經蔓延至七座塔樓，黎明前大火仍在失控燃燒，掉落的碎片讓滅火工作更加危險。

目擊者Paul Marriott在受訪時表示，當下第一反應是不敢置信，看到外面著火、濃煙滾滾還有那條長長的煙道時，他確定是失火了，這情景真是太令人震驚。另一名附近居民Harry Cheung說，他突然聽到一個非常大的聲音，往外看時發現遠處第五區那邊著火了，所以立刻回家收拾東西。

香港消防員建議，對於那些仍被困在家中的人來說，現在最好的做法是關閉所有門窗，用膠帶和濕紙巾密封。CNN團隊也拍下失聯住戶家屬持續守在現場、心急如焚的畫面，眼看死亡人數不斷上升，這些家屬誰也不願離開，希望家人能夠平安回家。根據CNN報導，這場發生在香港宏福苑的五級惡火，對於在公共安全方面有良好記錄的香港來說是相當罕見的災難。隨著搜救行動持續進行，各方都在關注最終的傷亡情況以及火災起因的調查結果。

