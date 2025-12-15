火藥採購廠商爭議 顧立雄激動回應：國防部經得起檢驗

國防部長顧立雄今（15）日赴立院針對火藥原物料採購爭議進行專案報告，會前接受聯訪時，強調過去二十年火藥採購全採公開招標，投標資格僅三項基本條件，並透過押標金與履約保證金雙重把關，「沒有付出一毛錢」就能確保廠商履約。顧立雄一度語氣激動，要求外界勿以不實指控增加取得戰備物資困難度，傷害國家安全。

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

顧立雄指出，由於國內廠商除軍備局外無自製火藥產能，原物料需從國外進口。國防部回溯調查過去二十年相關案件，全部採公開招標，投標資格僅需合法設立證明、納稅證明及從事國際貿易三項，「沒有為任何一家公司量身定做」。他強調，二十年來採購程序與資格標準從未改變。

針對履約保障機制，顧立雄詳細說明，廠商投標階段需繳交預算金額百分之三押標金，得標後需繳交百分之五履約保證金。廠商須取得當地政府輸出許可證明、原廠證明文件，運抵台灣後還需通過專業單位品質檢驗才能取得款項。若無法履約將被解約、沒收保證金並停權。

立委踢爆防部火藥標案得標竟是一家登記室內裝修的公司。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

「重點在於廠商能否履約，而非公司規模或資本額。」顧立雄指出，火藥原物料受各國嚴格管制，俄烏戰爭後各國優先供應本國，台灣國際處境特殊取得更加困難，因此需要「廣增管道」，讓所有有能力者都能參與，不應設定過高門檻。

針對國民黨立委稱台南成為「軍火大本營」及派系介入質疑，顧立雄回應，公開招標不限制公司地址或名稱，過去二十年都有不同公司投標。他表示虛心接受在野黨監督，願意接受任何調查並配合，但強調採購程序經得起檢驗，否認派系介入說法。

顧立雄也澄清，有立委質疑比照美軍購「未交貨先付款」是錯誤類比。他說明對美軍購是政府對政府交易且標的為裝備系統，火藥原物料採購性質完全不同，運抵台灣後會由專業單位協同押運並檢驗才付款，兩者不可混為一談。

顧立雄最後激動呼籲，若一再以誇大不實指控讓重要戰備物資取得更加困難，將影響戰備準備並傷害國家安全，「這是我們不願意看到的」。他也感謝並呼籲願意參與國防工業、協助取得重要原物料的廠商繼續為國家安全努力。

