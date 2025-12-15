火藥採購案遭質疑 顧立雄曝3條件：公司設在哪裡、資本額都不是重點

國防部長顧立雄於會前接受媒體堵訪。資料照



國民黨立委質疑，國防部「RDX海掃更」火藥採購案由「福麥室內裝修公司」得標，恐有「轉手套利」、「小資本吞大案」的專業疑慮。對此，國防部長顧立雄今（12/15）日再度親自回應，只要是合法公司、合法納稅並具有國際貿易業資格，都可以投標。

近期有多名在野黨立委質疑，國防部軍備局第205廠的「RDX海掃更」購案，得標廠商竟是「福麥室內裝修公司」，質疑恐有涉弊嫌疑。立法院外交國防委員會今日邀請顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法。」

顧立雄在會前受訪時表示，關於除了軍備局以外，針對國內廠商沒有自製產能的火藥、原物料等而必須要從國外進口的這些案件，國防部往前追溯20年，全部都採公開招標，廠商都具有3項資格：有合法的設立證明、納稅證明，以及有從事國際貿易業。

顧立雄解釋，火藥原物料進出口的重點是最終能不能履約，以及權益如何維護，能取得的廠商必須取得當地政府的許可證明與原廠證明文件，經過經濟部進出口同意後，運抵台灣經專業單位的品質檢驗。

顧立雄也說明，國防部在公開招標時，投標單位必須繳交預算金額預算金額的3%的押標金，得標之後要繳交預算金額5%的履約保證金，一旦無法取得相關證明文件，或是無法通過品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金與停權的狀況。

顧立雄一度激動表示：「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」他還繼續說：「那我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」

顧立雄接著指出，這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制，而在俄烏戰爭之後，都是以提供當地為優先，所以取得並不容易，再加上我國的環境處境特殊，以致要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠協助，國防部也會衡量是否有辦法履約。

顧立雄強調，若一再誇大不實的指控，恐使取得重要戰備物資更加困難，戰備準備無法進一步落實，以致傷害國家安全。被問及針對國民黨立委林沛祥等人的告發動作，他回應，對於任何在野黨的監督，國防部都是虛心接受，但都經得起檢驗，所以國防部願意接受任何的調查，也願意配合。

顧立雄對外呼籲，國防部絕對禁得起檢驗，這些願意參與國防工業、有能力來幫忙取得相關重要原物料的廠商，大家都一直持續努力，為這份攸關國家安全的工作，大家繼續努力。

另有媒體詢問，台南遭指控成軍火大鎮，顧立雄再次強調，公開招標就只有那三項資格，就是為一個合法的公司、有納稅證明、要有國際貿易的一個營業項目，就可以來投標，「公司設立在什麼地方、公司叫什麼名字、多少資本額，都不在限制範圍。」

