火藥案爆氣 「有人說你說謊嗎？」 顧立雄怒嗆馬文君：你啊！

國防部長顧立雄在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 福麥室內裝修公司標下國防部、中科院兩個火藥案引發爭議。不過，國防部長顧立雄今(15)日備詢時數度火藥上身，對於國民黨立委馬文君詢答時說，「我沒有說你在說謊，部長有人說你說謊嗎？」「從哪裡聽到？」顧立雄怒嗆，「你啊」，「我看新聞報導啊」。

台南一家室內裝修公司「福麥國際室內裝修公司」近日標得近6億元國防部「RDX 海掃更」標案，引發爭議。立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君今日排定專案報告，邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。

廣告 廣告

馬文君質詢時詢問，今天大家的質疑它的規模小、也沒有過去實積，也非本業、相關軍工經驗。對於這次採購原料回來是否還要經過濃硫酸硝化，軍備局長林文祥澄清說，不用了。過去講的是205廠也有產RDX，原料是烏洛托品（Urotropin），要經過硝化等。

馬文君質詢時要軍備局長說清楚，國內是有量能，不是如顧立雄說的沒有量能。顧立雄聽到後很生氣，把指向軍備局長的麥克風轉過來，「我們國內廠商沒有量能啊」，「我當然不會講到我們軍備局啊，所以，委員不能拿我兩句話，少講的「廠商」兩個字在說我說謊」。

馬文君則說，「我沒有說你在說謊，部長有人說你說謊嗎？」「從哪裡聽到？」

顧立雄說，「你啊」，「我看新聞報導啊」。他們這個案子並不是標的時候要拿到輸出許可，而是決標一定時間內要拿到輸出許可。

福麥公司不僅取得國防部RDX炸藥（海掃更）標案，今年3月也得標中科院HMX炸藥採購案。他昨日也發出新聞稿表示，得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年的台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。福麥並非毫無經驗業者，截至目前為止，已承接中科院2件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件於得標後2週內，即取得美國官方核發輸出許可證，足證公司具備實務操作經驗與如期履約能力。

對於HMX炸藥標案，中科院長李世強說，「它只有拿到授權，它昨天講十年獨家代理，這個我不敢幫它保證」。他說明，第一次標沒有廠商來，第二次是另外一家公司投標，但超過底價，第三次變成只有它這一家來。而且在底價範圍內才決標。

馬文君說，「所以你也不敢幫它保證它有授權？」李世強說，「（不敢保證）獨家代理」。但顧立雄說，「它後來就拿到輸出許可證明」。李世強說，它拿到輸出許可證明就代表它拿到授權。

但馬文君則質疑，它為什麼可以拿到輸出許可，就是因為拿到中科院的標案再去美國取得輸出許可。

但顧立雄則稱馬文君是倒果為因，因為二十年來得標廠商都是國際貿易業者，也都是在決標之後拿到輸出許可。

福麥昨日聲明也表示，此案所涉及RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品的關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與公司商譽造成嚴重影響。

馬文君說，這當然不可能是中國，那就是印度。

顧立雄則說，「這個很簡單，就是原來要賣的那個國家不賣了，現在它要重新去取得美國，如果你一定要我講，就是這麼簡單，所以這就是我們取得來源不易啊，當那個國家不賣的時候，我們只好找另外一個國家」。

馬文君說，所以這個廠商自己去跟美國談？

顧立雄說，「那當然啊，是啊」。他們不確定鬧了這麼大後，印度會賣給台灣RDX。

不過，李世強則補充說明，「HMX之前從來沒有跟美國進過，這是第一次，之前來自於歐洲一個國家，現在不可賣給我們」。

另外，國民黨立委吳宗憲質詢時認為，國防部採購內部監督已經不足，希望外委會正式發文責成公共工程委員會、廉政署、審計部針對國防部近五年火藥原物料採購啟動專案調查。包括內部監督機制失靈、專業被長官凌駕，濫用形式合法掩蓋實質風險，資本額不足的廠商也可以承攬鉅額採購。對於國防部未依法依財力或實際績效審查，反而降低門檻為廠商量身定做，是否有行政疏失。並調查有無綁標、圖利特定廠商，驗收放水、未依約追查。

馬文君則表示，建議涉及本委員會及其他委員會，會跟司法或其他委員會共同以聯席會議提出。

顧立雄則要求，「我建議委員，不要查五年，你應該是查過去二十年啦」。

但吳宗憲說，國防部新聞稿說有押標金3%、履約保約金5%，不履約就沒收。但他質疑，採購法是要審查廠商資格，避免有交易危險。但是鉅額採購標準，5.9億元採購案至少要有1/10財力證明，這家廠商資本額只有1.9千萬元。連違約金都賠不出來。這等於是放任廠商拿國防部合約卻跟銀行貸款。它在做無本生意。它債權可能沒有辦法實現。可能只拿到債權憑證。

顧立雄則稱，國防部已經收到押標金、履約保證金了。「它5%的違約金已經在我們手上」。

過程中，吳宗憲多次說「部長，我沒有問你」、「部長麻煩你冷靜一下」、「不要插嘴」、「可能發生戰備空窗」，顧立雄則說，「委員看起來都是在做自己發言的內容，沒有任何詢答的意義，因為你都沒有詢答的機制啊」，「我一直在講履約保證金已經繳了，那你有聽進去嗎？」

主席馬文君則說，「繳了，也不足以顧足我們國家的安全」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬文君：福麥6億彈藥將從高雄港上岸 下週一請顧立雄交代清楚

顧立雄爆氣了：20年來所有彈藥案、廠商的資格全都一樣