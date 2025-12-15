火藥標案惹議 顧立雄怒了：設立資本額、計較公司名字就能讓他履約？

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨近日針對國防部炸藥採購標案由「福麥國際室內裝修公司」得標，質疑是「量身訂做」的標案。對此，國防部長顧立雄今(15)日再度回應，他強調國防部過去20年來所有火藥原物料類似案件進口，只要廠商有合法設立證明、有納稅證明、從事國際貿易等資格就能投標，「我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？」

顧立雄今日到立法院進行專案報告並備詢，他受訪時首先強調，除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥原物料要從國外進口的案件，國防部往前溯查20年，對類似案件全都採公開招標，僅要求廠商要有合法設立證明、有納稅證明、有從事國際貿易等3項資格，「沒有任何改變，沒有為任何一家公司量身定做」。

廣告 廣告

顧立雄指出，這些火藥原物料，重點是在於最後能不能履約。「要能夠取得原物料必須取得當地政府輸出許可證明文件、繳交原廠證明文件，接著在取得經濟部進出口同意後，運抵台灣要經過我國專業單位的品質檢驗，這些通過之後，他才能夠拿得到錢，若沒辦法通過，就沒有辦法拿到錢」，顧立雄表示，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，待得標之後，則要繳交預算金額5%作為履約保證金。

顧立雄難得激動「我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」他再度強調，廠商一定要有把握會拿到當地政府輸出許可文件、原產地證明，且品質經得起檢驗，才會來交貨、完成履約，讓購案能夠執行成功。「那我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」

顧立雄說，廠商只要能夠從事國際貿易，拿得到當地政府許可證明文件、原廠證明文件，且交貨品質沒問題，國防部拿到貨才會付款，而廠商若是拿不到貨，履約保證金要被沒收，且還要被停權，所以當然都是有把握的廠商才會進來投標。顧立雄也表示，火藥原物料都被當地政府嚴格管制，取得並不容易，且我國國家處境特殊，取得本就不易，「如果一再用這些誇大不實的指控，讓我們要取得的重要戰備物資更加困難，讓我們戰備整備無法得到進一步落實，傷害國家安全，是我們不願意看到的」。

顧立雄強調，國防部絕對經得起檢驗，他也呼籲所有願意參與國防工業、有能力幫我國取得需要的重要原物料的廠商，大家持續為這份攸關國家安全的工作來繼續努力。





原始連結







更多華視新聞報導

裝修公司得標5.9億軍購案？ 顧立雄：代理進口依法得標

炸藥標案掀議 顧立雄：能取得原廠許可證明就可履約

藍委再揭「裝修公司」接1.2億標案！ 中科院：美國務院已許可

