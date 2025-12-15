火藥標案惹議 顧立雄駁量身訂做：招標合法

（中央社記者游凱翔台北15日電）室內裝修公司取得國防部上億火藥原物料標案引起討論，國防部長顧立雄今天表示，重點在於最後能否履約、軍方權益是否獲得維護，且追溯20年來相關案件均採公開招標，「沒有替任何一家公司量身訂做」。

國民黨立委近日指出，日前被爆料得標國防部RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案的福麥國際室內裝修公司，今年3月也得標中科院HMX炸藥採購案，要求相關單位說明室內裝修公司為何可得標上億元的國防標案。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備質詢。

顧立雄會前受訪指出，國防部追溯20年來，國內廠商無自製產能的火藥、原物料進口案件，均採公開招標且所有廠商均有合法設立證明、納稅證明，也從事國際貿易業等3項資格；20年來類似的進口案件沒有任何改變，「也沒有替任何一家公司量身訂做」，均採公開招標。

顧立雄提到，重點在最後能不能履約、軍方的權益能不能被維護。廠商要取得這些火藥、原物料，就必須取得當地政府輸出許可證明文件、原廠證明文件、經濟部進出口同意，運抵台灣經專業單位品質檢驗，都通過後才能拿到錢，沒通過就無法取得。

顧立雄說明，軍方合約設計，廠商在招標階段必須繳交預算金額3%的押標金，得標後必須繳交預算金額5%的保證金，因此一旦無法取得相關文件、檢驗無法通過，就面臨被解約且保金被沒收、停權。

顧立雄強調，這個過程中「國防部有需要付出一毛錢嗎？我需要管這家公司叫什麼名字、資本額多少嗎？我們設立一定的資本額、計較公司的名字就容易履約嗎？」重點在廠商一定要有把握拿到相關文件、通過檢驗，而這些廠商就是有把握才會參與標案。

顧立雄指出，火藥、原物料都受當地政府嚴格管制，俄烏戰爭後，都優先提供當地且取得不易，而台灣的國家處境特殊更不容易取得，因此國防部才會廣徵商源讓有能力的廠商進來，而廠商自身要衡量有無辦法履約。

顧立雄說，如果一再用誇大不實的指控讓國軍取得戰備物資更困難、戰整備無法落實，這是大家不願意看到的，國防部絕對禁得起檢驗。他也喊話，所有願意參與國防工業的廠商、有能力取得重要原物料的廠商，大家都繼續努力一起為國家安全努力。

媒體詢問，有國民黨議員將告國防部。顧立雄回應，虛心接受在野黨的監督，國防部禁得起檢驗，且願意接受、配合任何調查。

福麥公司昨天發表聲明指出，得標前已獲美商獨家代理權、具備履約能力，禁得起檢驗；公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非「賴友友」。（編輯：謝佳珍）1141215