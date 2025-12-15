火藥符合3資格就能投標 顧立雄動怒：限制資本額、計較公司名字就會履約？

國防部長顧立雄今日罕見動怒，強調過去20年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，只需要符合有合法設立證明、有納稅證明、從事國際貿易等3資格就能投標。(記者方賓照攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕中科院透過「福麥國際室內裝修公司」執行被稱為女王陛下炸藥(HMX)、總金額1.2億元的採購案，遭到國民黨質疑是「量身訂做」的標案。對此，國防部長顧立雄今(15)日罕見動怒，強調過去20年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，只需要符合有合法設立證明、有納稅證明、從事國際貿易等3資格就能投標，並反問「設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們計較公司名字就會讓他能夠履約嗎？」國防部合約設計要求3％合約壓標金及5％履約保證金，且通過檢驗、交貨後，國防部才會付款，這才是把關重點。

顧立雄今日上午出席立法院外交及國防委員會前受訪強調，除了軍備局外，國內廠商沒有自製產能的火藥原物料要從國外進口的案件，國防部往前溯查20年，過去20年國防部對類似案件全都採公開招標，僅要求廠商要有合法設立證明、有納稅證明、有從事國際貿易等3項資格，「20年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，沒有為任何一家公司量身定做」。

顧立雄表示，火藥原物料的重點在於最後能否履約，以及我國政府權益如何維護，原物料要能夠取得，必須取得當地政府輸出許可證明文件、繳交原廠證明文件，在取得經濟部進出口同意後，運抵台灣後要經過我國專業單位的品質檢驗，全部通過後廠商才能拿得到錢，沒辦法通過就沒辦法拿到錢，在合約設計部分，他在招標階段願意來投標，他就要繳交預算金額的3％作為壓標金，得標之後要繳交預算金額5%作為履約保證金，一旦無法取得輸出證明文件、相關原廠證明文件，以及經過品質檢驗，廠商就會面臨被解約，沒收履約保證金並停權。

顧立雄難得動怒，以強烈口吻質疑「而我們這時候有要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣我們需要管這個公司叫什麼名字、資本額是多少嗎？」，他再度強調，重點在於廠商一定要有把握會拿到當地政府輸出許可文件、原產地證明，且品質經得起檢驗，才會來完成履約，才讓國防部的購案能夠執行成功。

顧立雄反問，「我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們計較公司名字就會讓他能夠履約嗎？」，廠商只要能夠從事國際貿易，拿得到當地政府許可證明文件、原廠證明文件，且交貨品質沒問題，當然都是有把握的廠商才會進來投標；公司設立在什麼地方、公司叫什麼名字、多少資本額，都不如國防部用合約壓標金及履約保證金，並要求要有輸出許可的證明、要有原產證明、要有相關品質檢驗，交得出來貨國防部才會付款，這才是把關重點。

顧立雄也強調，火藥原物料都被當地政府嚴格管制，在俄烏戰爭後，都以提供當地為優先，取得並不容易，且我國國家處境特殊，我國取得本就不易，因此要廣增商源，讓所有有能力的廠商都能進來，「如果一再用這些誇大不實的指控，讓我們要取得的重要戰備物資更加困難，讓我們戰備整備無法得到進一步落實，傷害國家安全，是我們不願意看到的」。

顧立雄強調，國防部絕對經得起檢驗，誠摯呼籲所有願意參與國防工業、有能力幫我國取得需要的重要原物料的廠商，大家都持續為這份攸關國家安全的工作來繼續努力。

