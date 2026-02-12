火蛇年市值暴漲10強股票 台積電市值暴增20兆 郭台銘身價暴增818億元
加權指數衝上歷史新高，最後一個交易日收在33605.71點，單日大漲532.74點，亮麗封關，台積電收歷史新高1915元。（攝影／鄭國強）
加權指數衝上歷史新高，最後一個交易日收在33605.71點，單日大漲532.74點，亮麗封關，相較於台股在龍年最後一天，2025年1月22日收盤23525.41點，整個蛇年全年狂飆10080.3點，大漲42.85％，創台股史上「單年最大漲點」紀錄。
台積電股價1915元，市值增加20兆
台積電從農曆年初的1135元到2月11日的1915元，飆漲68.72％，是台股最大推手，台積電在封關這一天股價漲上歷史新高的1915元，台股市值達100兆，單台積電就佔了49.6兆元，快要占一半，台積電的市值也在一年內暴增20兆，被股民奉為「一人養活全村」。
若比對龍年最後一天和蛇年最後一天的市值變動，台股市值大漲前10名公司名單出爐，除了台積電穩坐第一名、讓持股7217張的董事長魏哲家身價「僅」增加56億元以外，第二名也是受惠AI資料中心的台達電，一年之內市值暴增8千億，封關這天總市值3.2兆元。
相信大股東鄭崇華也感意外，因為他持股8萬1千多張台達電，當台達電的股價在蛇年第一天437.5元到2月11日封關的1260元，他的身價暴增673.4億元。董事長鄭平、鄭安都持股5萬多張，身價分別暴增457億和414億元。台達電應該是除了台積電、蛇年最風光的個股。
郭台銘身價暴增818億元，鄭崇華身價暴增673億元
台股能漲1萬點，權值股鴻海當然也「出了不少力」，股價從180元到封關這天227元，市值暴增6746億元，總市值來到3.1兆元，突破3兆大關，大股東郭台銘持股1742199張，比董事長劉揚偉還多，郭台銘也因此身價暴增818.8億元，也是豐收的一年。
台股市值大漲前10名公司名單出爐，台積電市值在一年內暴增20兆，台達電應該是除了台積電、蛇年最風光的個股。（資料來源／Goodinfo網站， 證交所）（製表／鄭國強）
聯發科（2454）蛇年真的是拉尾盤，今年1月26日以後才突破過去高點，台股封關這天收在1855元，市值來到2.34兆元，一年增加6288億元，股價一年增加375元，董事長蔡明介持股41664張，身價暴增156.24億元。
南亞科暴漲8倍，0050市值也增加近8千億
因為記憶體缺貨，也造就了今年的台股灰姑娘傳奇，股價長期在30元、50元的南亞科（2408），股價暴漲8倍，封關收盤在278元，市值暴漲到8614億元，一年內暴增7681億元，受惠最大的是持股90.7萬張的母公司南亞塑膠。
其他元大台灣50市值也暴漲7千9百多億元、日月光（3711）也暴增7877億元，台光電（2383）也增加5492億元、奇鋐（3017）增加4011億元，華邦電（2344）也增加了4102億元，都是前十大市值成長個股。
有贏家，也有輸家，力旺（3529）雖然在封關當天漲停，收在1985元，剛過半年均線1966元，但力旺在蛇年第一天是3380元，市值一年下來少了1013億元。另一檔元太（8069）從280.5元下跌至189.5元，目前還在半年線206.6元以下，市值也是減損1035億元。
