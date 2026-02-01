火調重回現場勘驗！光復南路大樓惡火 蜂農拜訪女友同葬火窟

記者楊忠翰／台北報導

北市光復南路大樓10樓火警，警消救出1男1女送醫救治。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；據了解，邱男從事飼養蜜蜂的工作，昨晚前來拜訪許姓女友，沒想到兩人同葬火窟。

警方調查，許姓女屋主（55歲）離婚多年，女兒已經出嫁，目前與兒子同住；兒子從事超商工作，昨天休假外出訪友，意外逃過死劫，兒子因驚嚇過度，目前仍無法清楚回應問題。

邱男胞兄則表示，現在弟弟與他們一家同住，目前從事養蜂方面的工作，詳細情況他也不是很清楚，他們一家跟許女也不熟，只知道弟弟時常會去找許女，兩人感情算是不錯。

台北市消防局表示，昨天晚間8時33分，勤務中心接獲報案，指出光復南路某大樓發生火警，隨即派遣21部消防車、5部救護車67名人員到場灌救，現場為12層樓高的大樓，10樓火勢十分猛烈，警消立刻破門射水灌救，火勢於9時18分順利撲滅。

警消清理火場時發現，邱男與許女躲進臥房浴室，卻因吸入過多濃煙而昏迷，救護人員檢傷時發現，邱男與許女已無生命跡象，隨即將2人分別送往台北醫學大學附設醫院及國泰醫院救治，但2人經醫師搶救後仍回天乏術。

台北市消防局指出，警消疏散大樓住戶58人，包含31男27女，起火戶燒毀家具及裝潢，燃燒面積約50平方公尺，至於確切起火位置及原因，今天火調人員已重回現場勘驗，2人死因則待檢方相驗釐清。

