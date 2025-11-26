火警升級！香港大火燒光家園 民眾：好多老人家來不及跑

香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災，並於18時22分升級為五級火警，最新傷亡人數為4死5傷。（圖／路透社）





香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災，並於18時22分升級為五級火警，最新傷亡人數為4死5傷。針對這起火災，有民眾透露「大樓到處都是棄置的紙箱，維修工作也不完善」，疑似是其中一個釀災原因。

香港大埔宏福苑宏昌閣今（26）日14時51分外牆棚架因不明原因起火，火勢迅速蔓延到宏泰閣等樓宇，多棟陷入火海，截至18時30分左右，火警已升為五級，並已造成4死5傷，其中包含一名殉職的消防員，同時有超過100人被迫撤離，更有一名疑似是住戶的71歲黃先生，聲稱妻子被困大火中。

廣告 廣告

針對建築起火，有民眾透露「這個社區已有40年歷史，裡面住了許多老人家，因此可能有很多人來不及逃，真的讓人感到心痛」。

此外，該民眾指控「從去年開始，宏福苑的法團就被懷疑有圍標問題，這次大維修要花 3.3 億，每戶得攤10幾萬元，現場到處都是棄置的紙箱，整個維修工程做得很差，沒想到今天就發生了這場連環火警（火燒連環船）」。

更多東森新聞報導

已花627億造艦 美國海軍腰斬星座級巡防艦計畫

3高中生性侵女軍人後殺害！北韓下令立即處決

台灣網美「肉償吃霸王餐」被關了 保釋金超驚人

