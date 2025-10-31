火警現場驚見垃圾堆到天花板！ 菸盒、衛生紙堆滿廁所

台中市西屯區一間套房於昨（30）日晚間發生火警，雖然火勢在消防人員抵達前已自行撲滅，但屋內環境的骯髒程度令人咋舌。根據現場目擊，房間堆滿一袋袋垃圾，廁所內更是充斥著大量菸盒、菸蒂及用過的衛生紙，地板污穢不堪，消防人員直搖頭。

據了解，火警疑似因男子在廁所吸菸不慎，引燃垃圾桶內的衛生紙，進一步引發火勢。火警發生後，其他住戶立即報案，台中市消防局迅速出動9輛消防車及20名人員前往現場。經確認，起火點為浴室內的垃圾桶，所幸火勢已經自行熄滅，未造成人員傷亡。然而，由於現場堆積大量易燃物，警方仍需進一步釐清房客是否涉及公共危險罪。

根據福和里里長林寅利在臉書分享的照片，該套房內垃圾袋堆疊至接近天花板，多數垃圾袋為超商購物袋，飲料瓶罐散落各處，廁所內的菸盒與菸蒂隨處可見，燃燒後的衛生紙更令人作嘔。

林寅利表示，平時看似正常的房客，沒想到房內竟囤積如此大量垃圾，幸好未造成人員傷亡。他呼籲民眾保持室內清潔，避免雜物堆積成火災隱患，並提醒用火與吸菸時務必小心，降低意外風險。據了解，該套房由一名年輕男子租住，平時因工作夜班無暇清理垃圾，導致房內雜物堆積成災。

消防人員強調，垃圾堆積不僅容易引發火災，還可能造成衛生問題，住戶應定期清理居住空間，以確保安全與健康。

