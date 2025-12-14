火警疑因「電線過載」！樓上鄰憂延燒 驚逃隔壁頂樓

新莊火警發生在凌晨四點多，起火點就在民宅二樓，當下鄰居也嚇壞了。（圖／東森新聞）





16歲的少女逃生不及，不幸身亡，這場火警起火點靠近電視櫃，而前去救援的消防隊長難過的說火勢全面延燒，妹妹抱歉我們盡力了。鄰居很驚恐的說火警在凌晨發生時，火勢相當大，還傳出爆炸聲，還疑似因為電線過載，隔壁的鄰居也嚇得逃到隔壁頂樓！新莊火警發生在凌晨四點多，起火點就在民宅二樓，當下鄰居也嚇壞了，三樓住戶先發現濃煙報案，四樓住戶看到煙，拿著手機跟毛巾就想往樓下逃生，但經過二樓起火點，發現過不去，他們轉身就往頂樓衝，最後逃到隔壁棟，等待消防隊救援，至於火調科初步研判，起火原因可能是電線過載。

睡夢中被濃煙驚醒，民宅起火點就在二樓，四樓住戶當下想衝到一樓逃生，但是。

四樓住戶：「到樓下的時候，看到樓下都已經都是煙，所以我們就往上，因為我們上一個逃生門很方便，就逃到隔壁棟去了。」

遇到火警，每猶豫一秒都可能與死神擦肩而過，四樓住戶帶著手機，用毛巾捂住口鼻，顧不了這麼多，先逃到隔壁棟再說，而回到家中看到他們滿目瘡痍。

四樓住戶：「就是外面這個都整個都焦的，那個花盆也都熔掉了，整個紗窗都被熔掉了。」

不只四樓住戶，起火點正上方的三樓玻璃也不敵高溫破裂，窗框變形，鐵架熔掉，冷氣室外機搖搖欲墜，而三樓住戶也是驚險逃生。

三樓住戶孫子：「那時候（家裡）只有阿公耶，然後鄰居說他電話都打不通，最後他是有出來的。」

三樓住戶阿公：「我在樓上（看到濃煙）先打電話，我就在樓上我先打電話，三點多就起來了，起來的時候四點多，聞到有煙的味道我就先查看，煙是從二樓這邊往上蔓延。」

火調初步釐清，可能是，電線過載釀禍，詳細的原因還要等待調查，不過消防人員也提醒，只要是下雨，長時間潮濕環境，插座、插頭容易受潮氧化，沒有清潔更容易累積髒汙灰塵，導致短路，也就是積汙導電，居家安全就存在一線之間。

