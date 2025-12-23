火警警報沒響？氣爆怎麼防？專家：多「這道」手續保居家安全

你是否也會這樣想，住進了大樓，有了完善的消防設備，安全就有了保障？然而，現實往往比想像中殘酷。從多年前的某KTV大火，到近期香港宏福苑的火災事故，以及新北市板橋府中商圈的氣爆事件，這些悲劇告訴我們，縱使設備再完善，如果設備遭到人為關閉、發生未察覺的故障，再昂貴的消防設備也只是形同虛設。

面對這種人為的盲區，單靠傳統的消防設備已明顯不足。專家指出，現代防災必須進化，透過 AI 科技的第三方監控與主動因應，才能真正補上這道攸關生死的安全缺口。

設備故障沒人知、誤報太吵先關閉？揭開大樓防災的 5 大問題點

「很多時候災情會擴大，是因為第一時間未能即時警示與通報，而主因通常是防災系統被關閉或故障了。」中保科技智慧系統總處總經理胡志強語重心長地指出。

為什麼管理員要關掉救命的警報器？大都不是惡意的，而是錯誤的風險判斷與管理文化。也許是因為裝潢期間怕粉塵引發誤報，或者是設備老舊經常亂叫，為了避免住戶投訴太吵，管理員往往選擇先關掉再說。

「因為怕誤報困擾而關掉受信總機，結果關了之後又忘記開，或者故障了也沒人知道。最後災難降臨時，沒有人能在第一時間察覺與反應。」胡志強總經理點出問題核心。

胡志強總經理的一番話，凸顯了目前防災的五大痛點：

因施工/裝修，關閉設備後未開啟：造成火災發生時沒警報、沒通報，住戶沒時間逃生。 設備故障無人知曉：平時看似正常，等到真正發生火警時，才知道設備早已故障，為時已晚。 過度依賴廠商定期保養與年檢：許多社區以為有過安檢就安全，但設備老化可能導致功能失效。 大樓缺乏即時監控與預警：火災、濃煙或瓦斯外洩無法在第一時間被發現，錯失黃金逃生時間。 管理人員消防專業不足：不是沒有消防設備，而是沒有人真正把它當「救命系統」在管理。

胡志強總經理接著強調：「安全檢查通常半年或一年才做一次，那只能確認『當下』是好的，不代表之後的每一天都是好的。」太過依賴流於形式的檢查與人力管理，是現代社區、商辦最大的安全漏洞。

▲中保科技智慧系統總處總經理胡志強。

突破盲點：AI 科技打造公私領域雙重防護網

面對傳統防災的不足，現代防災科技的重點在於「從設備合規，走向風險管理」。以中保科技的「防火智慧Plus」解決方案為例，強調透過 AI 科技，將防護網從公共區域延伸至居家私領域，包含「消防設備第三方監控」與「智慧防災」兩大區塊。

【公領域：第三方監控，緊盯沒人注意的受信總機】

所謂的第三方監控，可以理解成你家社區大樓請了一位「24小時不睡覺、懂防災專業、且可隨時做出因應」的 AI 警衛。

「傳統大樓防災系統多停留於被動警報與人工處理階段，導致火災與瓦斯洩漏等事故，在初期未能即時被發現與介入，形成『發現太慢、反應太慢』的系統性風險，進而演變為重大公共安全事件。」胡志強總經理解釋。中保科技的防火智慧Plus系統，能直接監測消防設備（受信總機、廣播、自動灑水、排煙設備）等系統進行智慧偵測與控制。

而其中最關鍵的部分是狀態監控。胡志強總經理舉例：「曾有某大型企業因為要裝修，把部分偵測器關閉。一被關閉，我們 AI 管制中心馬上收到通知，立即跟對方確認。雖然對方回報兩小時後會恢復，但後來對方忘記開。這時我們的系統就會再次告警，強制要求復歸。」

這就是 AI 防災科技的價值，它不會因為怕吵而妥協，更不會因為事情一忙而忘記。當火警訊號傳出，AI 管制中心會透過數據（例如溫度、煙霧數值異常持續上升）判斷是真火警還是誤報，並在第一時間通知住戶、管理員，甚至協助通報119，避免單純依賴現場人員可能發生的延誤與疏漏。

▲「防火智慧Plus」消防設備第三方監控服務，能直接監測消防設備等系統進行智慧偵測與控制。

▲如消防設備異常、斷線或故障，「防火智慧Plus」可提前預警、主動通知。

▲「防火智慧Plus」消防設備第三方監控服務，如有異常會立即通知管理人員。

【私領域：智慧防災，永遠比你快一步】

在居家安全方面，除了火災，瓦斯氣爆也是許多人相當擔憂的潛在危害。「瓦斯的濃度一旦累積到爆炸下限，只要接觸到一點火花或靜電，都可能引發氣爆。」胡志強總經理分析，一般人等到濃度很高聞到味道才做出應變措施，往往已經為時已晚。

現在最先進的瓦斯偵測系統採用的是「瓦斯偵測器＋瓦斯遮斷閥」的連動機制。胡志強總經理說明：「我們中保無限+智慧防災的偵測標準設定得非常嚴格，當瓦斯外洩，一旦偵測到異常，瓦斯遮斷閥自動啟動，訊號也會立刻傳送到AI管制中心，而且同步通知客戶。」 氣爆有可能發生在半夜住戶熟睡、家中無人時，因此這種主動切斷的機制至關重要。

千金買不到的全天候安心感

中保無限+智慧防災服務，不僅能即時監控居家環境，還能透過APP遠端操控。當偵測到瓦斯濃度過高時，系統會自動關閉瓦斯遮斷閥，並發送推播通知至客戶手機。即使外出時，用戶也能透過APP遠端關閉家中瓦斯，確保居家安全。此外，系統還包含無線熱感知器、無線煙霧感知器等設備，不需要拉線改變裝潢，少許費用就可全面守護家庭安全。

▲中保無限＋AI智慧防災系統，24小時智慧監控，守護居家安全。

中保無限+系統配備的一氧化碳監測儀，能在檢測到濃度達50至300ppm時，自動啟動連動排風裝置，將一氧化碳排出室外，並可將其導入排氣系統，從而有效降低一氧化碳中毒的風險。

為了確保設備保持在正常運行的狀態，且降低住戶、社區、企業的負擔。現在正流行的訂閱制也被套用到防災系統上了。以中保科技來說，他們的防火智慧Plus採用的是租賃服務模式，強調的是用多久、保固多久。消防設備若有關閉、故障或訊號異常，24小時服務的 AI 管制中心會立刻收到訊號派員處理，並APP推播、電話通知客戶，確保這道防線永遠運作中。

「防災不應賭運氣。」胡志強總經理最後總結。真正的社區防災安全韌性，必須建立在「公私領域並進」的基礎上。從大樓公共空間的消防設備監控，到居家內的安全防護，透過 AI 科技24小時的守護，把等人發現，改為系統先發現，直接把反應時間往前推，才能在災害發生的當下，擁有提早發現、快速反應的黃金時刻，守住生命最後一道防線。

