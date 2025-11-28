火警鐘沒響.易燃保麗龍板蓋窗戶 港大火燒出安全漏洞

圖／達志影像美聯社

香港大型社區「宏福苑」大火奪走上百條人命，暴露當地住宅翻修安全監管漏洞。港府周五坦言，火警鐘全失效，住戶無法及時逃生，將向消防設備承辦商究責。而翻修期間包覆住宅窗戶的易燃保麗龍板，不但讓住戶無法看到火場情況，更成為火勢快速蔓延關鍵。香港廉政公署周五還突襲調查工程顧問公司，帶走兩名負責人，暗示恐涉及貪腐弊案。據了解，出事的「宏福苑」開工時工程總價，比招標時報價高出一倍，曾引發住戶不滿。而整修期間8棟大廈同時施工，也與業界避免風險的作法有差異。大火引發港人恐慌，多處住宅整修工程暫停，港府則緊巡查全港建築工地。

廣告 廣告

香港8棟31層樓高的大規模住宅社區「宏福苑」大火，不但奪走了上百條寶貴生命，也反映當地涉及住宅翻修的法定責任模糊，以及監管的缺乏。

港府消防處處長 楊恩健：「檢查了8座大廈消防火警鐘，我們發現它們都不能有效操作。」

香港消防官員周五(11月28日)證實，社區8棟大廈的火警鐘，從頭到尾安靜無聲，導致許多住戶錯失了在第一時間逃生的機會。儘管官方強調將會向消防設備承辦商，採取執法行動究責，但化為灰燼的財物與生命，都已難挽回。

而外界此前懷疑，由於施工時使用竹製鷹架與塑膠保護網的易燃，才會讓火勢快速蔓延，導致7座大廈全都陷入火海，這恐將違反香港法律中，對於鷹架的保護網必須要有阻燃特性的規定。港府周五這樣說....

香港保安局局長 鄧炳強：「保護網初步化驗，發覺達到阻燃要求，但包圍窗門的發泡膠板是高度易燃的。」

港府官員把肇禍關鍵，指向建商在整修大樓時，用來包覆門窗的這種保麗龍板。但同時，官方又承認相關圍網是起火點。

香港保安局局長 鄧炳強：「燒到圍網之後，很快就燃燒到圍著玻璃窗的發泡膠板，令玻璃爆破，火勢急速增強、迅速蔓延至室內，短時間室內外大面積同時起火。」

由於火場目前仍殘留部分圍網，並沒有被大火燒毀，顯示圍網確實有一定的阻燃性。

然而，從大火一開始只在低樓層燃燒，之後卻快速竄至高層，有分析懷疑，相關圍網曾在今年稍早的颱風期間遭遇破壞，質疑此後可能有部分替換圍網並不一定符合安全標準。至於「宏福苑」社區在過去一年多來，多數住戶的窗戶確實都由建商以保麗龍板覆，但也讓住戶無法透過窗戶了解室外情況。

香港執業安全師學會會長 李光昇：「因為這個材質輕、容易裁剪、便宜、快，但基於安全考慮，你可用鐵板封了也可以，防火綿、防火布或防火物料，可堵塞所有的洞，不過物料較貴，那些人就基於成本考慮，所以就不用。作為註冊承建商，有一定專業知識，他們不可能不知道保麗龍板是高度易燃。」

由於香港法令並沒有在禁止在大樓整修現場使用保麗龍板，儘管「宏福苑」負責監工的「物業法團」，也就是類似台灣的社區住宅管委會，其負責人堅稱，曾要求建商必須使用有防火功能的保麗龍板，但最終是否落實，只能靠廠商自律。

TVB主播：「廉政公署拘捕兩人，消息指是大埔宏福苑維修工程顧問公司負責人。」

港府周五(11月28日)再抓兩人，這回出動的是廉政公署，突擊搜查的對象是負責「宏福苑」維修工程的顧問公司「鴻毅建築師有限公司」。外界推測，港府周四先出動港警先以誤殺罪名，把負責施工的「宏業建築工程公司」三名高管帶走，如今以廉政公署名義再抓建築顧問，顯示事件可能涉及貪污舞弊。

而香港過去曾多次發生住宅社區修建時成立的「物業法團」，與工程承包商「圍標」收取利益，甚或相互勾結危害住戶權益的案例。

據了解，這次出事的「宏福苑」，早在2023年進行修建招標時，得標的「宏業建築」雖然靠著1.52億港幣的初步報價，打敗56間競爭者。但在社區近2千戶選好修整方案之後的最終工程造價，卻高達3.3億港幣，比得標時的報價還要高出一倍。當時就曾引發住戶不滿，最終住戶還透過投票，換上新的物業法團。

但整個工程去年7月開工後仍爭議不斷。包括建商以鋼筋外露需要補強為名，不斷追加工程款。

宏福苑居民 梁先生：「有時進進出出會看到有人吸煙，上面我看不到，有時下面見到(工人)手持香煙。」

施工期間，還不時被住戶目睹到工人吸菸，違反工地禁菸規則。此外，建商讓8棟大樓同時施工，而不是分批進行，也與業界常態有一定差距。

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長 伍新華：「有那麼大範圍的改造工程，又有安全考慮，因為有人在住、不是新建工程，其實是否可分階段做。事實上未必有公司可同時應付八棟樓，龐大工程同時間施工。第一期你做三棟，你拆棚便再建第二期，這可以將風險減低。」

據了解，出事的「宏業建築」除了負責這回大火的「宏福苑」外，在港島炮台山等地，也有相關維修工程。但事件已引發恐慌情緒，部分修建中的住宅社區選擇暫時停工。

港府勞工處緊急從周四起，展開為期兩週的特別執法行動，在全港巡查架有大型鷹架的建築維修工地防火設施等，並考慮以更具耐燃性的金屬鷹架，全面取代傳統竹棚。

更多 TVBS 報導

香港大火／消防員何偉豪殉職！女友服飾店暫停營業 友證實

香港惡火37歲消防員殉職 女友：想再牽你的手

人性光輝！夫妻逃生帶上鄰居老嫗 困6hrs獲救

千名消防逐戶破門 搜遍7高樓找生還者

