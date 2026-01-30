【火象星座運勢】01/31 牡羊座新的考驗、獅子座珍貴幸福、射手座資產增值

生活中心／綜合報導1月30日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，天秤座主打穩健獲利，過去的投資或是努力將轉化為實質收益，且能「平安入袋」。對於財務掌控力極佳，是個適合收割成果的一天；在事業運勢上，水瓶座目前正處於「等待升官」的關鍵時刻，建議保持專業形象，隨時準備迎接好消息；感情方面，雙魚座有機會「攀上幸福巔峰」，與伴侶的互動不僅和諧，更能共同體驗極致的甜蜜，單身者也有機會在和諧的人際關係中遇到正緣。

民視健康長照網 ・ 23 小時前