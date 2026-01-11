【火象星座運勢】1/12 白羊座平衡支出、獅子座心懷感恩、射手座重視細節
白羊座
工作：得到上級共鳴
感情：表白的好日子
財運：平衡購物支出
白羊幸運色：暗灰
貴人：天秤
小人：巨蟹
獅子座
工作：有力人士幫忙
感情：異性緣超級旺
財運：懷感恩得好運
獅子幸運色：海貝色
貴人：天蠍
小人：處女
射手座
工作：工作重視細節
感情：有利勇敢示愛
財運：資金分散投資
射手幸運色：品紅
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座運勢】1/12 巨蟹座眼光精準、天蠍座桃花運旺、雙魚座創意不斷
【風象星座運勢】1/12 天秤座發展戀情、水瓶座靜心觀察、雙子座解開誤會
蘇飛雅談星》2026誰的桃花搶先開？金火星共舞掀愛情巨浪 這族群閃愛機率高
