【火象星座運勢】1/2 牡羊座默契十足、獅子座決策果斷、射手座放寬心態
牡羊座
工作：感激擁有工作
感情：情人默契十足
財運：大筆財務入帳
牡羊幸運色：薰衣草紫
貴人：天蠍
小人：獅子
獅子座
工作：決策果斷正確
感情：遇到年輕異性
財運：收入大於支出
獅子幸運色：芥末黃
貴人：牡羊
小人：水瓶
射手座
工作：做事放寬心態
感情：願意為他付出
財運：留意市場訊息
射手幸運色：勃艮第酒紅
貴人：金牛
小人：巨蟹
