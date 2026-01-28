【火象星座運勢】1/29 牡羊座控制開支、獅子座喜迎豐收、射手座用心貼心

光榮特庫摩昨日宣佈，《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》將從3月19日延期至2026年內發售。製作人「庄知彥」表示深知本作受到廣大玩家的期待，但因為是《真‧三國無雙》系列的首款Remaster作品，為了呈現最好的遊戲品質給玩家，因此不得不做出延期的決定，還請玩家們多多包涵。 但大家也不用感到灰心，因為這並不會影響遊戲在台北國際電玩展的試玩體驗。無法親臨現場的玩家也別擔心，我們《電玩宅速配》屆時將帶來電玩展的第一手報導與直播，大家千萬不要錯過囉！ ©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. ©KOEI TECMO TAIWAN CO., LTD.

電玩宅速配 ・ 1 天前