【火象星座運勢】1/29 牡羊座控制開支、獅子座喜迎豐收、射手座用心貼心
牡羊座
工作：搞定主管要求
感情：得到伴侶照顧
財運：合理控制開支
牡羊幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女
獅子座
工作：小型團隊模式
感情：溫馨關懷入微
財運：喜迎豐收獲利
獅子幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天蠍
射手座
工作：合約即將到期
感情：用心安排貼心
財運：掌握財務報表
射手幸運色：紅色
貴人：射手
小人：天秤
【水象星座運勢】1/29 巨蟹座戀愛氛圍、天蠍座尋找更高目標、雙魚座事業精彩
【土象星座運勢】1/29 金牛座多點甜言蜜語、處女座藍圖規劃、摩羯座等待出脫時刻
【風象星座運勢】1/29 天秤座開拓新財源、水瓶座大落大起、雙子座發揮實力
