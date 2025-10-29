【火象星座運勢】10/30 白羊座看清狀況、獅子座冷靜面對情緒、射手座避免和親友爭執
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：他人可能試圖影響或利用你，須看清狀況，言談宜保留。慎選朋友。
★獅子座：冷靜面對自己和家人情緒，可能有被迫解決問題的需要。娛樂運旺。
★射手座：溝通、交通熱絡。需要冷靜面對流言。避免和親友爭執。注意交通。
今日星象總覽
水瓶座上弦月登場，正在專注發展的事情，容易面臨群體聲音或環境考驗，某個突發狀況將帶來意外發展。可能是節外生枝的挑戰，也可能是天下掉下來的禮物。全天宜順勢而為或見縫插針，成敗取決於個人的認知與判斷力。
■留心：高處墜落、溺水、淹水、地震、交通意外。
■健康議題：小腿抽筋、靜脈曲張、手腳扭傷、落枕。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至03:37前：階段性的困難來到高點，需要耐心和冷靜解決問題。慎防突發狀況或消息出現。
(2) 03:37起：需要因應當前變化，透過合作或他人幫助，找到解決之道。午後撥雲見日，漸入佳境。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
天秤最佳，雙子次之（好壞兩極）
