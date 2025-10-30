【火象星座運勢】10/31 白羊座冷靜觀察、獅子座投資易變化、射手座話別說太滿

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：熱鬧的氣氛中潛藏爭權奪利的衝突。外在真真假假，需要冷靜觀察。

★獅子座：溝通順利，但要謹慎處理家庭衝突。慎防破財，投資、合夥易變化。

★射手座：溝通、交通旺。避免把話說得太多、太滿，騎虎難下。家和萬事興。

今日星象總覽

月亮由水瓶座移往雙魚座的今天，諸事發展將加快腳步，但要留心衝突也隨之增加。晚間變化不斷，雖要見招拆招，實則一動不如一靜。

■留心：高處墜落、火災、氣爆、交通意外、溺水。

■健康議題：小腿抽筋、靜脈曲張、手部骨折、腳踝扭傷、腳趾受傷。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至03:36前：順風順水，關係和諧。

(2) 03:36至14:16前：事情容易面臨困難、衝突，處於僵持不下的狀況；或在打磨的階段。需要耐心解決或等待。

(3) 14:16至19:46前：可小事，大事難成。適合例行公事、休閒、休息。

(4) 19:46起：計劃趕不上變化，事情容易節外生枝，常有意想不到的麻煩。需要謹言慎行，慎防上當受騙。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

19:46前:雙子、天秤較佳

19:46起:巨蟹最佳，天蠍次之

