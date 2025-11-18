【火象星座運勢】11/19 白羊座稍安勿躁、獅子座計劃有變、射手座遠離小人
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：共有財務、共享資源將出現變化，將有討論和調整空間。稍安勿躁。
★獅子座：家庭關係有些緊張，生活環境震盪，旅行、留學、搬遷的計劃有變。
★射手座：可能有不為人知的煩惱，需要謹慎處理，避免樂極生悲，遠離小人。
今日星象總覽
月亮在天蠍座的今天，計劃趕不上變化，事情可能有反覆、轉向、走回老路的狀況。需要保持冷靜，順勢而為。適合老友相聚、舊地重遊、溫故知新。天蠍座新月將在明天登場，今明兩天變化多端，容易有重要消息傳出。不妨等情勢明確再積極而為。
■留心：交通意外、溺水、水災、觸電、中斷。
■健康議題：婦科和泌尿系統疾病、骨折、出血。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
全天處於殘月期，且水星退回天蠍座，和天王星形成對衝格局，宜步步為營。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
巨蟹、雙魚最佳
