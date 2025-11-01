【火象星座運勢】11/2 白羊座養精蓄銳、獅子座做好規劃、射手座獨處空間
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：享受居家生活，養精蓄銳，為明天做好準備。留心意外的挑戰出現。
★獅子座：財務或家庭的壓力出現，需要解決問題。適合檢視資源，做好規劃。
★射手座：家人是助力，也可能是干擾，需要獨處空間，或想出外散心的可能。
今日星象總覽
月亮在雙魚座的今天，諸事發展將依序呈現成長、放緩、加速、放空的格局。需要在變化當中，找到剛剛好的節奏。全天適合處理個人事務、陪伴所愛，也有利於身心靈的活動。慎防謊言、假象，尤其是給你時間壓力，避免讓你冷靜評估的對象；但也要避免鑽牛角尖的內耗。
■留心：水災、塌陷、坍方、火災。
■健康議題：扭傷、腳趾受傷、腳部皮膚問題、傷口感染、頭痛。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至15:18前：順風順水，事半功倍。感情、合作、學習、旅行順利。
(2) 15:18至16:32前：困難、阻礙增加，需要耐心解決問題，或以時間換取空間。
(3) 16:32至21:18前：行動力走揚，容易為所愛付出，或有積極解決問題的動力。
(4) 21:18至23:39前：大勢底定，暫時難有轉圜空間，適合例行公事、休閒、休息。
(5) 23:39起：大環境氣氛轉變，由被動隨興轉為主動積極，新的想法或創意浮現。不妨早點休息，明天趁早開始。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
巨蟹、天蠍最佳，雙魚次之（好壞變化多端）
把握2026年好運，就在2026豐盛之書：https://user207716.pse.is/87q5nr
買紙送電，Readmoo讀墨電子版將同步推出。
可搶先註冊：https://user207716.pse.is/87q62r
讀墨新會員享 30 天不限次數 75 折，再送 150 元購書金！
【水象星座運勢】11/2 巨蟹座富貴險中求、天蠍座甜蜜負荷、雙魚座拿捏界線
【土象星座運勢】11/2 金牛座宜靜觀其變、處女座人緣美善、摩羯座謹言慎行
【風象星座運勢】11/2 雙子座財運走揚、天秤座留心健康、水瓶座量入為出
