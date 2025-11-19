【火象星座運勢】11/20 白羊座意外花費出現、獅子座適合除舊佈新、射手座修正舊錯誤

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：容易處理共有財務、醫療、保險、繼承或稅務事宜。意外花費出現。

★獅子座：需要檢視家庭關係，住家環境易有改變。適合除舊佈新，解決問題。

★射手座：需要專注日常工作，修正舊錯誤。需要養成健康的工作和生活習慣。

今日星象總覽

天蠍座新月在今天登場，不但水象能量大爆發，逆行水星和天王星的後勁高漲，啟動強烈的變化和震盪，並有內部改變、向內探索和革舊的色彩。晚間月亮移入射手座，大環境氣氛轉為熱情。天王星和海王星的小吉相同步出現，特別有利於精神、知識、創意領域的突破。星象掀開階段的新頁，全天適合制定、檢討、調整計劃。但改變才剛剛開始，待太陽於週六轉進射手座，情勢會更為明朗。

■留心：火災、水災、溺水、中斷、地震、交通意外。

■健康議題：婦科和泌尿系統疾病、大腿扭傷，出血發炎、燒燙傷。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至08:46前：小事可成，安步當車。適合親友幫助、團隊合作，情感將扮演重要的支持力量。

(2) 08:46至14:47前：稍安勿躁，稍作休息。適合例行公事、休閒、休息。

(3) 14:47至17:24前：容易有重要計劃或消息傳出，並且帶有調整、轉變、回頭的色彩，需要率先做出斷捨離，才能夠有後續的發展。

(4) 17:24至18:26前：事情仍處於變化或摸索當中，不宜躁進，適合例行公事、休閒、休息。

(5) 18:26起：事情進展加速，檯面下的事情容易攤在陽光下，也可能有更為轟轟烈烈的進展。適合順勢而為。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

18:26前: 巨蟹、雙魚最佳，天蠍好壞兩極

18:26起: 白羊、獅子、射手

