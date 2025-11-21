【火象星座運勢】11/22 白羊座完成計劃、獅子座為愛破財、射手座守護家人
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：長線翻多，短期尚有責任或考驗，須踏實完成計劃。注意交通安全。
★獅子座：娛樂運揚，為愛破財，需要管理投資風險，或要處理家庭財務問題。
★射手座：需要關注家人或處理家庭事務。避免過度反應，多些幽默感會更好。
今日星象總覽
月亮在射手座的今天，太陽移入射手座，進入新的節氣。火象星座能量走揚，大環境氣氛轉趨明亮。然而，受到土星和海王星的影響，仍有陰霾遮光，事情發展易受阻礙而放慢，需要耐心解決問題，或稍做休息，下週再出發。
■留心：火災、地震、坍方、塌陷、交通意外。
■健康議題：腿部受傷或扭傷、骨折、髖關節問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至21:14前：變化增加，挑戰出現。需要耐心解決問題，貪多嚼不爛，注意交通安全
(2) 21:14起：大勢底定，暫時難有轉圜空間。適合例行公事、休閒、休息。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：白羊、獅子。
