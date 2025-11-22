【火象星座運勢】11/23 白羊座家庭支持、獅子座精神支持、射手座檢視財務
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：方向明確，需要規劃、組織資源和人力。家人溝通順利，相互支持。
★獅子座：適合享受居家生活、在家工作。私人對話增加，能得到精神的支持。
★射手座：享受生活。需要檢視財務，確保收支平衡。避免受過多內心戲影響。
今日星象總覽
月亮由射手座移往摩羯座的今天，諸事將在混沌中逐漸發展出秩序，適合制定或執行計劃，事緩則圓。
■留心：火災、地震、坍塌。
■健康議題：腿部受傷、髖關節或膝蓋疼痛、皮膚或牙齒問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至06:53前：輕鬆愜意，難以聚焦。適合例行公事、休閒、休息。
(2) 06:53起：適合制定新計劃，容易得到自己人的幫助，按部就班得到成果。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：
06:53前: 白羊、獅子。
06:53起: 金牛、處女、摩羯
