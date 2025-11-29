【火象星座運勢】11/30 白羊座重拾活力、獅子座向外發展機會、射手座留心暗桃花

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：觸底反彈，重拾活力。容易有外出、旅行計劃，得意外收益或好處。

★獅子座：家庭事務、共有財務方向明確。容易有娛樂、出國、向外發展機會。

★射手座：樂於為家付出。娛樂、運動、約會開心。留心暗桃花或出爾反爾者。

今日星象總覽

月亮由雙魚座移往白羊座的今天，日出前出現短暫的變化或挑戰，日出後，大放光明。受到金星和天王星對沖的影響，上午仍不乏突發狀況，午後倒吃甘蔗，漸入佳境。由於金星將在明天移入射手座，和感情、合作、金錢、利益有關的事情，將會在明天進入新的局面。稍安勿躁，靜待時機。

廣告 廣告

■留心：地震、塌陷、交通意外、火災、溺水。

■健康議題：腳部疾病（足癬、甲癬、拇指外翻）、頭痛、喉嚨痛。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至01:40前：變化多端，困難重重，一動不如一靜。

(2) 01:40至09:07前：先前的情勢逐漸好轉，但仍然要順勢而為。適合享受清閒或浪漫時光。可能會有莫名的巧遇或聯絡。

(3) 09:07起：大環境氣氛轉為熱情。上午常有意外驚喜或變化，越晚越佳，公私皆宜。也適合養精蓄銳，為接下來的一週做好準備。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

09:07前: 巨蟹、天蠍

09:07起: 白羊、獅子、射手

更多太報報導

【水象星座運勢】11/30 巨蟹座事業運攀升、天蠍座運勢回穩、雙魚座避免鑽牛角尖

【土象星座運勢】11/30 摩羯座靜心休息、金牛座人際回溫、處女座家人是貴人

【風象星座運勢】11/30 天秤座療癒休憩、水瓶座可能有停損決定、雙子座關係有些緊張