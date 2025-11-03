【火象星座運勢】11/4 白羊座感情和諧、獅子座國際交流、射手座得友助力
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：家庭和諧，感情浪漫。商業合作、旅行、向外發展、出國比賽順利。
★獅子座：和外國、遠距、不同背景的人互動頻繁，有旅行、娛樂、競賽機會。
★射手座：容易有合資、合夥、融資機會。社交熱絡，得朋友助力。
今日星象總覽
月亮在白羊座的今天，白羊座的守護星火星也將在晚間移入射手座。全天充滿開創、擴張、合作的機會，戰鬥意識將逐漸浮上檯面。全天有利於新計劃的發展。由於滿月將在明天(11/5)登場，火星對沖天王星的力量進入高潮，容易有轟轟烈烈的事件發生，幾家歡樂幾家愁，宜審慎樂觀。
■留心：火災、爆炸、交通意外、觸電、暴力血光。
■健康議題：頭痛、發燒、發炎、肌肉撕裂傷。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至19:22前：熱情洋溢，社交歡樂。事情容易快速擴張，或有突然合作的機會。
(2) 19:22起：變化轉為強烈，慎防擦槍走火或有迅雷不及掩耳的發展。保持心情平靜為佳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：白羊、獅子、射手
把握2026年好運，就在2026豐盛之書：https://user207716.pse.is/87q5nr
買紙送電，Readmoo讀墨電子版將同步推出。
可搶先註冊：https://user207716.pse.is/87q62r
讀墨新會員享 30 天不限次數 75 折，再送 150 元購書金！
