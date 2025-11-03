【火象星座運勢】11/4 白羊座感情和諧、獅子座國際交流、射手座得友助力

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國聯準會芝加哥分行行長Austan Goolsbee表示，在決定如何在12月聯準會會議上投票前，他希望看到更多數據，但警告稱，目前他更擔心通膨而非勞動力市場。Goolsbee週一接受媒體採訪時表示，他對12月會議尚未做出決定。他對通膨端不放心，因通膨高於目標已有四年半時間了，且呈現錯誤的趨勢。包括Goolsbee在內的政策制定者在10月28-29日的會議上投票決定將基準利率下調0.25個百分點，這是他們為提振疲軟的就業市場連續第二次降息。在隨後的新聞發布會上，主席鮑威爾警告稱，市場預期的12月將再次降息並無定論。部分決策者日益擔憂通膨，並沒有以足夠快的速度朝聯準會2%的目標降溫，而經濟的強勁表現可能重新引發價格壓力。Goolsbee補充稱，他仍認為利率可下調「相當幅度」，但最明智的做法很可能是讓利率隨通膨同步下降。

財訊快報 ・ 58 分鐘前