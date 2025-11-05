【火象星座運勢】11/6 白羊座注意交通、獅子座主動最好、射手座管理情緒
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：花錢享受，為家人、住所付出。可能得知意外消息。注意交通安全。
★獅子座：事業忙碌，容易處理財務事宜。主動是最好的防禦。晚間社交熱絡。
★射手座：努力有成，能累積資源，照顧家人。避免隨人起舞，做好情緒管理。
今日星象總覽
月亮由金牛座移往雙子座的今天，諸事發展緩進，需要實事求是，把握機會。受到火天沖能量影響，越晚變動越大，慎防突發意外。考量金星將在明天轉進天蠍座，尚未完成的合作、協商、交易，容易出現變數，不妨預留調整空間或其他備案。
■留心：崩塌、高處墜落、意外中斷、交通事故。
■健康議題：喉痛聲啞、扁桃腺發炎、甲狀腺亢進、肩頸酸痛、支氣管炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至16:25前：一步一腳印的努力能達到目標。需要採取中庸之道。
(2) 16:25至20:20前：大事底定，暫時難有轉圜空間。適合例行公事、休閒、休息。
(3) 20:20起：計劃趕不上變化，容易有突然的衝動或意外的麻煩，需要謹言慎行。適合早點養精蓄銳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
金牛座、處女座、摩羯座
