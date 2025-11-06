【火象星座運勢】11/7 白羊座避免草率決定、獅子座情人互動愉快、射手座保持冷靜

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：溝通、交通、交易頻繁快速，避免草率決定。財務事宜將出現變化。

★獅子座：容易參與朋友、群體事務，享受娛樂生活。和情人、小孩互動愉快。

★射手座：同事、下屬、工作、寵物可能帶來意外挑戰。保持冷靜，解決問題。

今日星象總覽

月亮在雙子座的今天，水火合相的能量開始進入高潮，同時，金星移入天蠍座，大環境熱鬧吵雜。溝通、交通、交易忙碌，留心爭吵、對峙、變化，或埋下未來一週衝突的伏筆，忌過度樂觀、眼高手低。由於天王星將在明天退回金牛座，水星也將在下週一正式逆行，與金錢、合作相關的事情可能會有突發轉折，需要步步為營。

廣告 廣告

■留心：交通事故（陸海空/橋/電梯）、火災、地震、高處墜落。

■健康議題：咳嗽、支氣管炎、肩頸酸痛、手部問題。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至09:20前：諸事發展震盪多變，好壞兩極，興奮與焦躁並存。請保持耐心，看清楚狀況再說。

(2) 09:20起：留心節外生枝。困難、阻礙逐漸增加，越晚越強烈，並將在明天來到高點。可能面臨兩難的局面，需要以時間換取空間。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

天秤座最佳，水瓶座次之

把握2026年好運，就在2026豐盛之書：https://user207716.pse.is/87q5nr

買紙送電，Readmoo讀墨電子版將同步推出。

可搶先註冊：https://user207716.pse.is/87q62r

讀墨新會員享 30 天不限次數 75 折，再送 150 元購書金！

更多太報報導

【水象星座運勢】11/7 巨蟹座慢慢來、天蠍座桃花綻放、雙魚座避免衝突

【風象星座運勢】11/7 天秤座享受生活、水瓶座長輩緣佳、雙子座正面競爭轉強

蘇飛雅談星》金星進天蠍「愛恨濃烈」 6星座影響最大！轉角可能遇到老情人