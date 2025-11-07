【火象星座運勢】11/8 白羊座謹言慎行、獅子座人生面臨轉型、射手座預留獨處空間
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：是非只因多開口，謹言慎行爲佳。容易有意外花費。留心交通安全。
★獅子座：人生面臨轉型，需要重新檢視人際關係，慎防合資風險、爭權奪利。
★射手座：和家人、配偶的摩擦增加，關係中的壓力提升。需要預留獨處空間。
今日星象總覽
月亮由雙子座移入巨蟹座的今天，天王星將退回金牛座，加上土海壓力走強，困難、阻礙、壓力、糾葛不斷，全天，一動不如一靜。適合休閒、休息。宜等待明後兩天的變化後，再做決定。由於未來一週將面臨劇烈震盪，週末不妨養精蓄銳，才能用更好的狀態迎接挑戰。
■留心：交通事故、地震、高處（空）墜落、坍方。
■健康議題：呼吸道疾病、肩頸酸痛、手部問題、肺炎。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至23:06前：計劃趕不上變化，容易有突發狀況，需要保持冷靜，見招拆招。
(2) 23:06起：情勢將要再度變化，或有轉變，或有轉機，宜靜觀其變，不妨先養精蓄銳。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
天秤座最佳，水瓶座次之
