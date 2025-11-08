【火象星座運勢】11/9 白羊座利獨處靜思、獅子座需陪伴家人、射手座某些想法改變

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：陪伴家人，享受生活。利獨處靜思。交通計劃有變，或要舊地重遊。

★獅子座：需要陪伴家人，或讓自己好好休息。娛樂、冒險、投資計劃將調整。

★射手座：容易有不為人知的浪漫，也可能享受付出。某些想法或計劃將改變。

今日星象總覽

月亮在巨蟹座的今天，諸事進展相對溫和順利。適合陪伴所愛，享受生活。由於水星將在明天正式逆行，今天請養精蓄銳，準備轉變。

廣告 廣告

■留心：交通事故、溺水、水災、塌陷。

■健康議題：咳嗽、肺炎、胃食道逆流、胃部不適、胸部疾病。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

全天皆處於相對順利的階段，可小事，大事暫緩，容易有變化，或要在下週做出改變的決策。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

把握2026年好運，就在2026豐盛之書：https://user207716.pse.is/87q5nr

買紙送電，Readmoo讀墨電子版將同步推出。

可搶先註冊：https://user207716.pse.is/87q62r

讀墨新會員享 30 天不限次數 75 折，再送 150 元購書金！

更多太報報導

【水象星座運勢】11/9 巨蟹座順風順水、天蠍座跨界機會、雙魚座順勢而為

【風象星座運勢】11/9 水瓶座尋求合作、雙子座服務他人、天秤座目標前進

蘇飛雅談星》金星進天蠍「愛恨濃烈」 6星座影響最大！轉角可能遇到老情人