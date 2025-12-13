【火象星座運勢】12/14 白羊座跨界交流、獅子座注意運動傷害、射手座有表現空間
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)
★白羊座：人際互動熱絡，有外出、遠行、和跨界交流的機會。家庭生活愉快。
★獅子座：親友互動愉快，有學習、旅行計劃。慎防衝動花錢，注意運動傷害。
★射手座：受惠於朋友、團體，有表現空間，得他人資源。理性處理家庭事務。
今日星象總覽
月亮在天秤座的今天，人際互動愉快，適合享受生活。由於火海凶相來到高潮，需要審慎樂觀，實事求是，避免過度花費、粗心失誤、受騙上當。火星將在明天下午轉進摩羯座，行事會更有目標和效率，不妨利用今天養精蓄銳。今明兩天仍要留心火星變化前後的回馬槍效益，容易帶來摩擦或挑戰。
■留心：高處墜落、火災、霧霾。
■健康議題：腰酸背痛、腎結石、腰部扭傷。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至19:45前：適合陪伴所愛，社交活動。放慢腳步，三思而後行，避免意氣用事，受騙上當。
(2) 19:44起：事情將有誇大、擴張的進展。好壞兩極，避免過度。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
雙子、天秤、水瓶
