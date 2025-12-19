【火象星座運勢】12/20 白羊座注意交通、獅子座創作運旺、射手座轉型在即

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：有長途交通、進修或和遠距溝通的機會。力爭上游，注意交通安全。

★獅子座：娛樂、冒險、創作運旺，容易為愛的人事物花錢，有利計劃性行動。

★射手座：新計劃啟動，家庭、住所、環境相關事務可能出現改變。能賺能花。

今日星象總覽

射手座新月於上午9:43左右登場，為大環境點亮樂觀、戰鬥的氣氛，午後，諸事進展轉為務實積極，更有利於目標導向的行動。慎防過度樂觀、粗心失誤、上當受騙。今明兩天，日月和海王星的衝突來到高點，金星和土星的壓力也將白熱化，加上太陽將在明晚移入摩羯座，啟動「冬至」能量轉向，週末將處於新方向的「磨合期或碰撞期」。仍要審慎樂觀，步步為營。

■留心：火災、交通意外、地震、暴力血光。

■健康議題：腿部骨折或扭傷、膝蓋疼痛、發炎、紅腫、出血。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至09:43前：人際關係看似和諧，實則暗藏阻礙和矛盾。需要克服困難，避免莽撞做決定。

(2) 09:43至12:53前：適合擁抱夢想，立定志向。慎防眼高手低、過度樂觀，避免拖延遲到，需要自制力。

(3) 12:53至20:43前：諸事進展加速，適合從事有建設性或目標導向的事情。

(4) 20:43起：好事多磨，變化肆起。適合養精蓄銳，等待時機。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

12:53前: 白羊、獅子最佳，射手憂喜參半

12:53起: 金牛、處女最佳，摩羯次之

